Когда Украина переводит часы на зимнее время в 2018 году

Когда переводить часы на зимнее время в 2018 году

В последнее воскресенье октября 2018 года в Украине состоится переход на зимнее время. В ночь с 27 на 28 октября, а точнее, в 4 утра стрелки часов нужно перевести на час назад. Как пережить переход на зимнее время с минимальными последствиями для здоровья?

Осень традиционно считается депрессивным временем, многие с трудом переживают дожди и холода, сокращение светового дня, нехватку витаминов.

А тут еще и перевод часов на зимнее время, от которого Украина все никак не может отказаться.

Болезни сердечно-сосудистой системы и склонность к депрессии – если один из этих случаев ваш, то вы находитесь в группе риска.

Вот, что нужно знать о потенциальных опасностях.

1Согласно ряду исследований, в первые дни после перевода стрелок на зимнее время резко возрастает количество инфарктов и самоубийств.

Первое связано с переменой длительности сна. Избежать опасности можно, попытавшись плавно подстроить свой режим дня под переход на зимнее время.

2Из-за обострения осенней депрессии в этот период возрастает количество самоубийств. Сокращение светового дня и отсутствие солнечного света при пробуждении - ключевые факторы этого обострения.

Если вы склонны к депрессии, постарайтесь максимально сократить количество стрессовых ситуаций в своей жизни в этот период, ведь любая из них может сыграть роль “спускового крючка”.

3По статистике, в первый день после перевода стрелок на час назад возрастает количество дорожно-транспортных происшествий.

Если вы чувствуете, что подвержены стрессам и в целом склонны нервничать от нехватки сна, постарайтесь не садиться за руль.

В целом в первые дни после перехода на зимнее время лучше постараться избегать стрессовых ситуаций и ответственных дел.

4Лучшим способом защиты от негативных последствий перевода стрелок часов на зимнее время является сон.

За несколько дней до предстоящего перевода часов лучше начать ложиться спать раньше. Хотя бы на 15 минут, а лучше на полчаса.

Также в этот период рекомендуется избегать дневного сна и не пить кофе во второй половине дня.

5Питательный завтрак и прогулка сразу после того, как солнце взойдет, помогут “включить” в организме нужное время.

Под питательным мы подразумеваем завтрак с большим количеством калорий и питательных веществ. Съешьте омлет с беконом, овсянку, выпейте стакан молока или сока.

Прогулка длительностью, как минимум, 20-30 мин тоже не помешает.

Из-за пробуждения в темноте циркадный ритм организма нарушается, поясняют медики. А от этого ритма напрямую зависит работа имунной системы.

Плотный завтрак и прогулка помогут организму адаптироваться к новому распорядку дня. В целом, в этот день особенно важно постараться провести как можно больше времени на свежем воздухе.

А в целом, как отмечают медики, на адаптацию после перевода часов на зимнее время может уйти не меньше недели.