Клин клином. Ученые разработали вирус, который убивает рак

Онкологи из Новой Зеландии и Японии определили, как антираковый вирус заражает и убивает раковые клетки. Открытие продвигает новые методы лечения злокачественных опухолей.
По данным Всемирной организации здравоохранения, рак является второй самой распространенной болезнью в мире. В 2018-м, от онкологии погибло 9,6 млн людей и каждый 6 человек умирает от рака.
Помимо традиционных профилактических мер и способов лечения опухолей, ученые развивают новые методы борьбы с этой смертельной болезнью. Над одним из таких методов работают исследователи из Университета Отаго (Новая Зеландия) и Университета Окинава по науке и технологиям (Япония).
На днях они опубликовали работу, где описывается поведение онколитического (антиракового) вируса, передает издание Medical News Today.
Научная статья может стать прорывом в виротерапии - лечении онкологии посредством заражения опухолевых клеток вирусами.
Найденный в начале 2000-х вирус Сенека-Валли считается одним из самых перспективных в этом направлении, поскольку он уничтожает только раковые клетки и оставляет здоровые. Медики из Новой Зеландии и Японии доказали, что вирус влияет на белковый рецептор ANTXR1, размещенный на поверхности больных клеток. А рецептор здоровых тканей ANTXR2 остается нетронутым.
Открытие стало возможным, благодаря новым технологиям в сфере криоэлектронной микроскопии - наблюдения процессов при температуре ниже минус 153 градусов Цельсия.
В таких условиях специалисты могли наблюдать за изменениями в структуре тысяч маленьких частиц в высоком разрешении.
Главной проблемой является то, что иммунная система человека уничтожает “лечебный” вирус в течение нескольких недель, чего явно недостаточно для борьбы с раком.
Ученые говорят, что результаты их работы помогут найти применение вирусу Сенека-Валли таким образом, чтобы у организма не развивалась устойчивость к нему. Для этого нужно модифицировать его и оставить лишь ту часть, которая влияет на рецептор пораженных клеток ANTXR1.
В перспективе, с помощью такой технологии, можно разрабатывать новые лекарства и терапии, которые будут убивать около 60% видов человеческих раковых клеток.
“Главным преимуществом использования вируса Сенека-Валли является то, что его рецептор выражен в большинстве видов онкологических заболеваний. Это означает, что у нас есть вирус, действующий как “ключ ко всем дверям”, который может разблокировать различные типы опухолей. Сейчас мы пытаемся понять, как вирус размножается в конкретных раковых клетках и как мы можем использовать эти знания, чтобы сделать его сильнее. Мы хотим узнать, как различные типы опухолей реагируют на инфицирование и что точно будет нашим преимуществом”, - говорит один из авторов работы доктор Михнеа Бостина.
Как уже писало НВ, Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2018-м получили двое ученых за открытия в борьбе с раковыми клетками.
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 1, 2018
The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI
Американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзе разработали принципиально новый подход к терапии рака. В отличие от радиотерапии и химиотерапии, их исследования посвящены тому, как устранить подавление активности клеток иммунной системы со стороны раковых клеток.
Исследователи нашли способ, как активировать иммунные клетки-убийцы или Т-лимфоциты, которые необходимы для борьбы с раком. Открытие делает огромный вклад в иммунотерапию рака, которую уже несколько лет применяют в клиниках.
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