Ребенок с тюнингом. Китайский ученый заявил о первых детях с отредактированным геномом

Профессор шэньчжэньского университета науки и технологий Хэ Цзянькуй рассказал о рождении сестер-близняшек с измененным геномом. Научное сообщество открещивается от открытия, а эксперты проводят расследование эксперимента.

Пока в Украине с трудом осознают и воспринимают существование генетически модифицированной пищи, в Китае уже работают над созданием людей с измененным ДНК.

Так, на днях, китайский ученый Хэ Цзянькуй рассказал в интервью Associated Press о том, что он изменил геном двум новорожденным девочкам-близняшкам - Лулу и Нана.

Детали эксперимента, как и личность первых в мире генетически модифицированных девочек, пока неизвестны. Хэ упоминал технологию CRISPR/Cas9, с помощью которой он якобы смог заменить ген CCR5, который позволяет вирусу ВИЧ заражать остальные клетки.

Ученый заявляет, что он отредактировал геномы 16 из 22 эмбрионов добровольцев, которые проходили процедуру искусственного оплодотворения. По его словам, одной из пар родителей посчастливилось и эксперимент закончился беременностью и родами двух близняшек.

Если это действительно так, то Хэ Цзянькуй стал первым исследователем, который смог на практике отредактировать ген CCR5 и исключить проникновение ВИЧ в клетки организма новорожденных девочек.

“Я чувствую сильную ответственность не только за то, что я сделал это первым, но и за то, что я сделал это примером. Общество будет решать, что делать дальше”, - рассказал он Associated Press.

Шарлатан или гений?

Тем не менее, опыты профессора пока находятся под большим сомнением, ведь ученый не раскрыл никакой информации и не опубликовал документ с объяснением своего эксперимента.

Институция, в которой Цзянькуй должен был проводить редактирование генома, также не подтверждает подобную информацию. “Мы можем точно заявить, что процесс изменения генома не проходил в нашем госпитале. Эти дети также не были рождены здесь”, - прокомментировал представитель госпиталя для Tech Crunch.

Открещиваются от создания первых детей с измененным геномом и в университете, где работает эксперт по генетике. После интервью представители Южного университета науки и технологий Шэньчжэня опубликовали заявление, в котором они отвергают свою причастность к работе Хэ Цзянькуйя.

“Университет требует, чтобы научные исследования соблюдали международную академическую этику и академические нормы, а также соответствовали национальным законам и правилам”, - указано в заявлении.

Как сообщает Science Alert, проблема заключается в том, что большинство стран имеют строгое регулирование изменения генома эмбрионов, поскольку это означает продолжение рода генетически модифицированных людей.

Несмотря на разногласия с этикой и религией, в Китае, Японии, Великобритании и нескольких других странах разрешены эксперименты по редактированию генома человека.

CRISPR Cas9

Ранее НВ писало, что ученые из Калифорнийского университета в Беркли, Массачусетского Технологического Института и Гарварда ведут патентную борьбу за применение технологии CRISPR Cas9 еще з 2012 года.

Говоря простыми словами, такая технология может позволить изменять структуру ДНК и избегать в развитии организма наследственных заболеваний, онкологии, ВИЧ, диабета, шизофрении или даже редактировать внешность детей.

Эксперименты с CRISPR Cas9 вызвали массу дискуссий на этической почве, ведь это является непосредственным внедрением в развитие плода. Несмотря на это, компании, которые развивают редактирование, уже достигли капитализации в сотни миллионов долларов.

Одну из таких - Editas Medicine - финансирует основатель и бывший руководитель Microsoft Билл Гейтс.