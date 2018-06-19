Китайские ученые расшифровали ДНК древней панды

Ученые из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Академии наук Китая выделили полный митохондриальный геном из окаменелых останков большой панды.

Эта панда жила 22 тысячи лет назад, и это самые древние останки панды, в отношении которых было проведено подобное исследование, сообщает агентство Синьхуа.

Окаменелые останки этой панды были обнаружены в 2014 году в пещере Цычжуто уезда Лэе Гуанси-Чжуанского района на юге Китая. В условиях жаркого и влажного климата Южного Китая сохранить древнюю ДНК сложно, но ученые прибегли к методу генетического трэппинга ("генных ловушек") и смогли извлечь из костей небольшое количество генетического материала.

Ученые сравнили митохондриальную ДНК, которую выделили из окаменелостей этой панды, с ДНК 138 современных панд и 31 древней панды и обнаружили, что панда из пещеры Цычжуто наиболее генетически близка к ныне живущим бамбуковым медведям.

Вместе с тем, исследование также показало, что популяция, к которой относилась эта древняя панда, все же отличается от современных панд. По оценкам ученых, примерно 227-144 тысячи лет назад генетические линии этой популяции и предков современных панд разошлись.

"Используя единую полную последовательность митохондриальной ДНК, мы обнаруживаем отчетливую митохондриальную линию, предполагая, что панда Цычжуто, генетически более близкая к современным пандам, чем другие медведи, имеет долгую отдельную историю от общего предка современных панд. Это действительно подчеркивает, что нам нужно упорядочить больше ДНК из останков древних панд, чтобы понять, как изменилось их генетическое разнообразие с течением времени", - подчеркнула ведущий автор исследования, Кьяомей Фу из Китайской академии наук.

В дальнейшем ученые намерены с помощью генетического трэппинга получить еще больше генетического материала из окаменелых останков панды для анализа, чтобы более точно проследить эволюцию данного вида.

Ранее НВ сообщало, что в Китае сняли на видео редчайшего "волшебного кролика". Невероятно редкие и симпатичные илийские пищухи - зверьки из отряда зайцеобразных - были замечены учеными на холодных плато северо-западного Китая. Размеры этих "кроликов" не превышают 20 сантиметров в длину от головы до хвоста. Илийская пищуха является одним из самых редких млекопитающих в мире: встречаются они даже реже, чем большая панда.