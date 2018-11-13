Революция килограмма. Ученые собираются ввести новый метод измерения веса

На днях ученые проголосуют за внедрение нового метода измерения эталонного килограмма. Вместо куска устаревшего платино-иридиевого сплава, исследователи собираются использовать электромагнитную энергию.

“Все относительно, впрочем, это долго объяснять”, - именно так говорил барон Мюнхгаузен. Правда, в том случае, литературный персонаж объяснял течение времени, а нам предлагают усомниться в том, что мы считаем килограммом.

Только представьте: в современном мире, для определения идеально точного - эталонного - килограмма, физики используют технологию 1889 года. Вернее, даже не технологию, а цилиндрическую железяку - кусок платино-иридиевого сплава, который находится в вакуумном сосуде в парижской лаборатории.

Почти полтора века этот камень является основой для точнейших измерений веса и научных экспериментов. Благо, представители Международного бюро мер и весов решили положить этому конец.

Как передает Reuters, с 13 по 16 ноября 2018-го в парижском Версале пройдет 26-я конференция главных “измерителей” в мире. Событие интересно тем, что ученые должны проголосовать за отказ от действующего эталонного килограмма и внедрить новый метод измерения веса.

Вещь, с помощью которой измеряли буквально все - от микрограммов в фармацевтике, до тонн цемента, - теперь может кануть в лету.

Почему решили отказаться?

Дело в том, что находясь в абсолютно стерильных условиях, идеально точный килограммовый цилиндр из платины и иридия все равно покрывается пылью и грязью. Это искажает главное мерило веса на планете.

Конечно, время от времени железо чистят, но и это не приводит ни к чему хорошему, ведь частички сплава стираются, и эталонный (для 1889 года) цилиндр потихоньку теряет свой вес.

Ученые не могут уберечь идеальную железяку от воздействия атмосферы даже в самом закрытом пространстве, и поэтому планируют заменить ее на что-то более точное.

Эксперты из 57 стран уже пришли к единому мнению, поэтому голосование за принятие нового эталонного килограмма станет лишь формальностью.

Чем будут мерить теперь?

Вместо материального куска железа, специалисты внедрят действительно постоянную величину через так называемый “баланс Киббла” или “весы Ватта”. Этот сложный прибор определяет вес через постоянную Планка - основную константу квантовой теории.

Простыми словами, отвечать за точный вес теперь будет определенное количество электромагнитной энергии, которое необходимо для уравновешивания одного килограмма.

По сути, мерилом станет электрический ток и напряжение, пропорциональное силе магнитного поля эталонного килограмма.

Кому это нужно и на что это повлияет?

Очевидно, что никто не будет пересчитывать цену на весовые продукты в супермаркетах, - речь идет о ничтожно малых погрешностях.

Тем не менее, переход на новую систему станет важным для физических исследований, в которых любая деталь должна быть измерена с абсолютной точностью.

Да и ученые по всему миру теперь могут не переживать, что платино-иридиевый цилиндр где-то потеряется или его кто-то украдет, и на планете наступит анархия, поскольку никто не сможет свериться с идеальным килограммом и многие другие единицы измерения также будут искажены.

Кроме этого, не стоит забывать, что килограмм - это последняя единица из международной системы СИ, которую измеряют с помощью материального объекта.

Для современной науки это является недопустимым, поскольку будущие исследования и эксперименты потребуют использования максимально точных величин.

“Если инопланетяне когда-то прилетят на Землю, разве мы будем говорить с ними о чем-то, кроме физики? А чтобы говорить о физике, нам нужно будет договориться об общих единицах измерения. Но если мы скажем, что наша единица массы основана на гире металла, которую мы держим в Париже, над нами будет смеяться вся Вселенная”, - заявил физик Национального института стандартов и технологий США Стивен Шламмингер.