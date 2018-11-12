Картофель мог изменить геном древних людей - ученые

Исследователи использовали анализ ДНК, чтобы показать, что древние жители перуанского нагорья были адаптированы к экстремальной высотной среде в отличие от других глобальных популяций.

Одной из причин таких отличий ученые называют картофель, который начали культивировать в Перу тысячи лет назад, сообщает Futurity.

"Мы видим разную конфигурацию гена, связанного с перевариванием крахмала в тонком кишечнике, в сельскохозяйственных древних андийских образцах генома, но не в геноме охотников и собирателей на побережье. Это предполагает своего рода совместную эволюцию сельскохозяйственных культур и человека",- говорит ведущий автор исследования Джон Линдо, генетик в Университете Эмори в США.

Напротив, европейские популяции, которые начали потреблять больше зерна с ростом сельского хозяйства, показывают другие геномные изменения. Исследования показали, что их геномы имеют увеличенное количество копий гена, кодирующего амилазу - фермент в слюне, который разрушает крахмал.

В исследовании изучалось семь древних геномов из региона Титикака в Андском нагорье Перу, начиная с 1800 до 7000 лет. Исследователи также сравнили древние целые геномы с 64 современными геномами из горных андских популяций и низменных популяций в Чили, чтобы определить генетические изменения, которые появились до прибытия европейцев в 1500-х годах.

Как древние, так и современные высотные популяции показали сильный положительный отбор по вариантам гена MGAM, что видно по меньшей мере 1800 лет назад. Это соответствует археологическим свидетельствам, свидетельствующим о том, что одомашненный картофель стал основным продуктом перуанского нагорья еще 3400 лет назад.

Исследователи также обнаружили, что геномы популяции андского горного населения не имеют тех же генетических изменений, которые ранее наблюдались в тибетских геномах в ответ на гипоксию или низкий уровень кислорода. Это говорит о том, что древние люди по-разному адаптировались к большой высоте.

"Холодные температуры, низкий уровень кислорода и интенсивное ультрафиолетовое излучение на Андском нагорье делают горную местность одной из самых экстремальных сред, которые занимают люди. Это дает нам представление о нашем потенциале адаптации", - говорит Линдо.