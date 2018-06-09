Как чип-технологии спасут женщин от насилия. Блог Константина Ценцуры

Индийский стартап предоставил решение проблемы жестокости против женщин. Пока моральные институты и законодательные меры не действуют – на помощь женщинам идут IT-технологии.

Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина в мире испытывала физическое или сексуальное насилие от своих партнеров или от кого-либо другого.

В разных странах существуют свои меры борьбы с этой проблемой. В КНДР, Китае, Индии, Афганистане и некоторых арабских государствах, насильнику и вовсе грозит смертная казнь. Тем не менее, это явление довольно распространено во многих обществах, и до сих пор, мало кто говорит об изнасилованиях вслух.

Решить проблему попытались предприниматели из Сиэтла. Супруги Ану и Навен Джейн основали собственный призовой фонд за лучшую разработку в номинации «Безопасность женщин» в рамках американского конкурса XPRIZE.

В этом году, главный приз – один миллион долларов – получил довольной интересный стартап из Нью-Дели. Индийская компания разработала подходящее для условий конкурса сигнальное устройство Leaf Wearables.

Суть изобретения в том, что в обычные часы встроен оригинальный микро-чип SAFER Pro, который при активации выполняет функцию диктофона. А в экстренных случаях, подобно системе охраны, – стоит всего лишь нажать маленькую кнопку, и устройство автоматически передаст сигнал с данными местоположения жертвы.

В описании указано, что сигнал передается «сети респондентов» в течение 90 секунд. Какая именно сеть респондентов, и чем они могут помочь – пока неизвестно, но в перспективе такое устройство могло бы быть соединено с цифровой сетью правоохранительных органов.

Главное преимущество технологии в том, что она может работать в местах, где нет мобильной или другой связи. Да и, согласитесь, ждать помощи от телефона в такой ситуации – не наилучший вариант.

Кроме часов, чип SAFER Pro может быть вмонтирован в любое другое украшение или подручное средство. Планируется, что экземпляр готового к использованию устройства будет стоить не более $40.

Основательница конкурса Ану Джейн затронула одну из главных проблем технологий, их эффективности в решении социальных проблем и важности для среднестатистического человека: «С таким количеством продвинутых технологий сегодня, для нас просто неприемлемо не иметь решения для борьбы с пандемией сексуальных нападений».

По большому счету, не столь важно, будет ли победившая технология поставлена на конвейер и распространена по всему миру. Важно то, что в условиях здоровой экономики, конкурентная среда создается даже на поле IT-технологий для личной безопасности женщин. Как вам такой узкопрофильный кластер?

Возможно, кто-то посчитает, что это всего лишь очередная игрушка для избалованных рабов капитализма. Но, пока в некоторых странах бойкотируют марши равности и считают, что «бьет – значит любит», – эволюционировавшие общества решают проблему с помощью небезразличных граждан и силы новых технологий.

Автор колонки – Константин Ценцура, журналист НВ Техно.