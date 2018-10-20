20 октября 2018, суббота

К Меркурию стартовала европейская миссия BepiColombо

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До Меркурия аппараты проделают расстояние в девять миллиардов километров
кадр из видео

До Меркурия аппараты проделают расстояние в девять миллиардов километров

С космодрома Куру во Французской Гвиане стартовали космические аппараты первой Европейской миссии по изучению Меркурия BepiColombo.

Запуск осуществлен ракето-носителем Ariane 5, передает Интерфакс.

Космические аппараты пролетят девять миллиардов километров и будут на Меркурии в 2025 году.

Организацией миссии занималось Европейское космическое агентство совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований.

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