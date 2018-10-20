К Меркурию стартовала европейская миссия BepiColombо

С космодрома Куру во Французской Гвиане стартовали космические аппараты первой Европейской миссии по изучению Меркурия BepiColombo.
Запуск осуществлен ракето-носителем Ariane 5, передает Интерфакс.
Космические аппараты пролетят девять миллиардов километров и будут на Меркурии в 2025 году.
Организацией миссии занималось Европейское космическое агентство совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований.
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