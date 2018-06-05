05 июня 2018, вторник

Японский аппарат Hayabusa-2 готовится к посадке на астероид Рюгу

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Зонд Hayabusa-2 в представлении художника
Иллюстрация: Akihiro Ikeshita/JAXA

Зонд Hayabusa-2 в представлении художника

Зонд Hayabusa-2 успешно завершил последнюю серию маневров и процедур разгона, которые привели его к "финишной прямой" перед посадкой на астероид Рюгу.

Исследование астероида, который находится между Землей и Марсом, начнется в ближайшие недели, пишет Earth Chronicles

"Последняя, ​​третья фаза ускорения Hayabusa-2 была завершена в эти выходные - двигатели работали в течение 2426 часов и разгоняли аппарат со скоростью 393 метра в секунду. Когда зонд приблизится к астероиду, мы определим их точное положение, используя радио и оптические навигационные системы", - отметили представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Автоматическая межпланетная станция Hayabusa-2 была запущена в космос 3 декабря 2014 года и предназначена для доставки образцов грунта с астероида 162173 Ryugu, орбита которого пересекает не только орбиту Земли, но и Марса.

В июле этого года начнется активная фаза миссии, которая продлится примерно полтора года.

Аппарат оснащен небольшим спускаемым аппаратом MASCOT, который разработан Германским центром авиации и космонавтики при содействии с французским Национальным центром космических исследований. На спускаемый аппарат установлены спектрометр, магнитометр, радиометр и камера, а также двигательная установка, благодаря которой аппарат может менять свое местоположение для дальнейших исследований. Этот микроровер будет изучать структуру недр астероида и наблюдать за окружающими его магнитными полями

Зонд Hayabusa-2, как ожидают специалисты JAXA, вернется к Земле в конце 2020 года, если все процедуры по забору грунту пройдут по плану, и капсула с образцами материи не повредится при посадке на поверхность нашей планеты.

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