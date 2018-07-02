Японские астрономы обнаружили астероид-стелс

Исследователи с помощью миссии DESTINY + доказали, что астероид Фаэтон способен отражать свет под различными углами, как некоторые истребители.

Таким образом, небесное тело может отражать меньше света, чем считалось ранее, пишет Science Daily.

То, как объект отражает свет, зависит не только от его альбедо (процента отражения света), но и от угла освещения. Особый эффект, который интересует ученых, заключается в том, как изменяется поляризация, когда солнечный свет отражается от поверхности астероида.

Международная команда, которая включала астрономов из Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ), Сеульского национального университета, Технологического института Чибы и других институтов, использовала 1,6-метровый телескоп в Обсерватории Найоро в Хоккайдо, Япония, чтобы наблюдать околоземный астероид Фаэтон. Они изучали изменения поляризации света, который астероид отражал при разных углах освещения.

Результаты показывают, что при некоторых углах свет, отраженный от Фаэтона, является самым поляризованным светом, когда-либо наблюдавшимся среди малых тел в Солнечной системе.

Так как поверхность астероида обычно довольно неровная, то после падения солнечный свет отражается от осколков камней на поверхности, и степень его поляризации снижается. Поэтому такая высокая поляризация света при отражении его под некоторыми углами от поверхности астероида Фаэтон может свидетельствовать о том, что поверхность Фаэтона может быть темнее, чем ожидалось - то есть его альбедо ниже.

Еще одна гипотеза состоит в том, что средний размер камней на поверхности астероида, от которых происходит отражение, на самом деле выше, чем ожидалось.

Астероид Фаэтон был обнаружен в 1983 году. Как было установлено, он является родительским телом метеорного потока Геминиды. Это активный астероид с подтвержденными выбросами пыли. Он также имеет удивительно синий цвет. Тот факт, что отраженный свет сильно поляризован, является еще одной загадкой этого любопытного астероида.