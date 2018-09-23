23 сентября 2018, воскресенье

Япония отправила на МКС космический грузовик

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KOUNOTORI7 (HTV7)
Фото: JAXA

KOUNOTORI7 (HTV7)

Аэрокосмическое агентство Японии (JAXA) сообщает, что к Международной космической станции (МКС) был успешно отправлен автоматический грузовой корабль KOUNOTORI7 (HTV7).

Кроме стандартного груза, аппарат доставит на МКС два микроспутника Stars-me, соединенные между собой тросом длиной 10 м. Они должны продемонстрировать эффект космического лифта.

Грузовой корабль KOUNOTORI7 запускается к МКС ежегодно.

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