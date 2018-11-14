Израильские историки уверяют, что нашли уникальное изображение лица Иисуса

Историки из Университета Хайфы уверены, что нашли портрет Иисуса Христа на потолке древней крестильни на юге Израиля.

Изображение разительно отличается от того Христа, которого рисовали на иконах, пишет Science Alert.

Хотя красный пигмент на стене крестильни в национальном парке Шивта, включающем в себя развалины древнего города, был обнаружен еще в 1920-е годы, качество изображения было настолько плохим, что оно до сих пор не привлекало внимания.

Фактически, изображение настолько потускнело, что даже современные историки искусства едва ли могли его разглядеть.

"Я была там в нужное время, в нужном месте с нужным углом зрения, и вдруг увидела глаз. Это было лицо Иисуса времен его крещения", - уверяет Эмма Мааян-Фанар из Хайфского университета.

На рисунке изображено лицо молодого человека без бороды, с короткими кудрявыми волосами, большими глазами и длинным носом. Портрет был частью большой сцены, поскольку рядом с ним было нарисовано другое лицо, окруженное нимбом.

Изображение было нанесено над крестообразной купелью, и, поскольку такое расположение характерно для сцен крещения Христа, археологи пришли к выводу, что рисунок является его портретом.

Что касается того, мог ли Иисус действительно выглядеть так, а не иначе, то споры об этом ведутся уже сотни лет. В начале 6 века нашей эры священники уже обсуждали вид прически, которая могла быть у Иисуса.

Легко предположить, что Христос мог иметь ближневосточную внешность, но все не так просто. Физиологические характеристики, характерные для сегодняшних популяций, такие как темные глаза и более короткие волосы, могли быть не такими распространенными в древние времена, поскольку генетически разные популяции двигались с места на место.

Но из множества изображений на протяжении веков кажется очевидным, что Иисуса рисовали похожим на тех, кто смотрел на его изображение, приспосабливаясь к вкусам, моде и культурному опыту разних эпох. Поэтому, такие произведения искусства, как это, говорят нам о художниках гораздо больше, чем о человеке на картине.