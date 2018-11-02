Изящное решение. NASA готовится использовать марсианскую почву как ракетное топливо

В NASA предложили добывать компоненты ракетного топлива, в том числе водород и кислород, из марсианского грунта.

Это топливо планируют использовать для полета с Марса к Земле, пишет Science Alert.

Команда NASA под руководством инженера Курта Лейтча занимается разработкой технологии ISRU, которая позволит добывать из реголита — красной марсианской почвы — остатки воды, а также при помощи электролиза раскладывать ее на водород и кислород.

Предполагается, что эта система однажды позволит людям жить и работать на Марсе, а также возвращаться при необходимости обратно на Землю. Проверка большей части разрабатываемого оборудования будет проводиться сперва на лунной поверхности. Кроме того, NASA планирует отправить систему ISRU перед полетом людей на Марс.

Такое решение, по задумке, позволит системе работать несколько лет до прибытия на планету людей. Предполагается, что ISRU выработает достаточное количество топлива, чтобы экипаж мог вернуться домой.

"Эта технология когда-нибудь позволит людям жить и работать на Марсе и вернуться на Землю, чтобы рассказать историю", - подчеркнул Курт Лейтч.

Напомним, недавно было опубликовано исследование, согласно результатам которого вода под поверхностью Марса, особенно вблизи полюсов, может содержать молекулярный кислород. Причем, в таких количествах, что его может хватить не только для выживания микробов, но и (возможно!) для развития многоклеточных существ.

Компьютерные модели показывают, что при таком количестве кислорода – примерно 32 миллиграмм на кубический метр воды – могут существовать многоклеточные существа с медленным метаболизмом, например, губки.