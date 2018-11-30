Итальянский ученый уверяет, что разгадал тайну китайских пирамид

Исследователь Джулио Мальи утверждает, что нашел объяснение двух разных моделей ориентации гробниц китайских императоров династии Западная Хань.

Расположение курганных гробниц Древнего Китая связано с Северным полюсом Земли, сообщает Science Alert.

Причиной того, что стороны пирамид, построенных в разное время, ориентированы по-разному, может быть прецессия земной оси - явление, при котором ось вращения тела меняет свое направление в пространстве под действием момента внешней силы.

Для некоторых китайских правителей, включая знаменитого Цинь Шихуанди, строгая ориентация курганных гробниц по сторонам света являлась символом величия. Для этого строители пирамид использовали расположение Солнца и созвездий, чтобы найти направление на Южный полюс мира — точку небесной сферы, вокруг которой происходит суточное вращение звезд.

У Шихуанди, правившего с 246 по 210 год до нашей эры, расположение гробницы совпадало с линией север-юг. У императора Гао-цзу (правившего в 202-195 годах до нашей эры) пирамида отклонялась на несколько градусов.

Джулио Мальи утверждает, что причина такого отклонения не связана с плохой работой китайского компаса или с традициями фен-шуй. Судя по всему, наоборот, компас был точен, но императоры решили ориентировать свои гробницы не по линии север-юг, а ориентируясь на Полярную звезду. Из-за явления прецессии направления на Полярную звезду и на север немного не совпадают.

Полярная звезда была крайне важной в китайской традиции, ее считали великим императором небес. По словам Мальи, если мы проследим путь Полярной звезды в истории, ее максимальная западная точка соотносится с ориентацией каждой гробницы китайских императоров.

Многие пирамиды Египта выровнены аналогично, например, с едва заметным отклонением от кардинальных точек. Как именно строители это делали, все еще обсуждается, но предполагается, что они использовали звезды в моменты равноденствий.