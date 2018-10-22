Исследователи уточнили дату извержения, которое разрушило Помпеи

Надпись на стене дома в Помпеях помогла уточнить дату извержения Везувия, которое произошло на два месяца позже, чем считалось ранее.

В надписи, которую обнаружили итальянские археологи, упоминается ноябрь, впрочем, без указания года, сообщает BBC.

Надпись сделана древесным углем по белой стене, которую, вероятно, должны были украсить фресками во время ремонта дома. Впрочем, даже если бы надпись не закрасили, след от угля быстро исчезает. Вот почему археологи настолько уверены, что надпись была сделана в 79 году нашей эры.

Граффити гласит, что до ноябрьских календ по старому римскому календарю остается 16 дней. В современном летоисчислении это означает, что запись сделана 17 октября. Таким образом, наиболее вероятной датой извержения можно считать 24 октября.

Надпись обнаружили во время раскопок в районе Regio V. Министр культуры Италии Альберто Бонисоли уже назвал это "чрезвычайным открытием". "Новые раскопки показали исключительное мастерство нашей страны", - заявил Бонисоли.

До этого историки принимали на веру письменный источник современника и очевидца событий - письмо римского писателя и юриста Плиния-младшего, который оставил описание гибели своего еще более знаменитого дяди Плиния-старшего, в котором упоминалось 24 августа.

Это письмо было написано спустя примерно 20 лет после извержения 79 года. Более того, его оригинал и снятые самим Плинием копии не дошли до нас. Современное прочтение текста этого письма основано на поздних переводах и транскрипциях. Отмечается, что писцы легко могли спутать август, восьмой месяц юлианского календаря, с октябрем (восьмой месяц в древнем римском десятимесячном календаре).

Однако археологи уже давно высказывали некоторые сомнения в датировке Плиния, так как в развалинах погибших городов они находили жаровни с углями, которые использовались для отопления, а также осенние фрукты.

Ранее НВ сообщало, что в итальянских Помпеях во время раскопок в районе Regio V открыт роскошный интерьер виллы с лепниной, которая давно известна исследователям как Дом Юпитера. Украшения дома имитируют мраморные плиты в красном, черном, желтом и зеленом цветах. Внутри археологи нашли большое количество терракотовых львиных голов, монет, стеклянных изделий и черепицы, украшенной торговыми эмблемами.