20 ноября 2018, вторник

Илон Маск придумал новое название для ракеты BFR

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Маск рассказал о новой ракете

Маск рассказал о новой ракете

Илон Маск в своем блоге объявил новое название для корабля, ранее известного как BFR. Ракета будет называться Starship.

Кроме переименования, Big Fucking Rocket ждут и некоторые технические изменения, пишет Engadget

"Переименование BFR в "Звездный корабль". В техническом отношении тут две части: Звездный корабль является космическим кораблем/верхней ступенью и сверхтяжелой ракетой-носителем, ракетным ускорителем, необходимым для преодоления значительной силы притяжения Земли", - написал Илон Маск в своем блоге.

Также Маск отметил, что компания SpaceX отказалась от идеи доработки второй ступени ракеты-носителя Falcon-9 для ее повторного использования.

"Кстати, SpaceX больше не планирует модернизацию второй ступени Falcon-9 для повторного использования. Вместо этого ускоримся с BFR. Новый дизайн очень впечатляет!", - написал Илон Маск.

Компания готовится начать полетные испытания космического корабля уже в конце 2019 года на строящемся космодроме SpaceX в Южном Техасе.

BFR (Big Falcon Rocket или Big Fucking Rocket) — проект ракеты-носителя и космического корабля нового поколения от SpaceX. Проект также предполагает создание наземной инфраструктуры для запуска и повторного использования системы и "топливных депо" для дозаправки на низкой околоземной орбите. BFR намного больше по массе и размеру, чем существующие ракеты SpaceX, и позволит выводить на орбиту более 100 тонн груза.

Ранее НВ сообщало, что компания SpaceX сообщила, что первым космическим туристом, который полетит в полет на Луну, станет японский миллиардер Юсаку Маезава. Маезава занимает 17-ое место среди самых богатых японцев. Он разбогател после основания магазина по продаже одежды Zozotown. Также SpaceX сообщила, что полет пройдет на корабле BFR.

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