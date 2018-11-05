Их не догонят. Родстер Tesla пролетел мимо Марса

Компания SpaceX подтвердила, что автомобиль Tesla, то есть испытательный груз ракеты Falcon Heavy прошел орбиту Марса.

Строго говоря, путешествие Tesla не посвящено Марсу, но это безусловно подвиг для электромобиля и манекена, который в нем путешествует, пишет Engadget.

Спустя несколько дней, 8 ноября, Roadster окажется на наибольшем для себя расстоянии от Солнца — 248 млн км.

В соответствии с моделями, космический манекен не приблизится к Земле еще в течение двух лет, до 4 ноября 2020 года, и даже тогда дистанция до него составит 0,35 а.е. (53 миллиона километров) от нас. Однако он подойдет еще на 0,05 а.е. (7,5 миллиона километров) к Марсу 6 октября того же года.

Напомним, 6 февраля вишневый Tesla Roadster, который принадлежал Илону Маску, отправился на эллиптическую орбиту вокруг Солнца.

Как написал в своем блоге Илон Маск, в машине есть книга Дугласа Адамса "Автостопом по галактике", полотенце и табличка с надписью Don’t Panic. В Tesla играла композиция Space Oddity Дэвида Боуи. Маск уверял, что это сделано для того, чтобы манекену за рулем "не было скучно".