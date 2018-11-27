Горизонт завален. Аппарат InSight прислал снимок с поверхности Марса

Зонд InSight передал на Землю снимок марсианского пейзажа. Из кадра можно заключить, что аппарат стоит немного неровно.

Также геофизический зонд InSight раскрыл солнечные панели, чтобы получить энергию для запуска систем, сообщает Gizmodo.

"Здесь царит тихая красота. С нетерпением ждем знакомства с моим новым домом", - гласит сообщение в Twitter аппарата.

По заявлению NASA, InSight начнет собирать данные в течение первой недели своей работы, хотя сотрудники, работающие на Земле, в первую очередь занимаются активизацией и калибровкой своих систем. Одной из первых задач в списке является развертывание роботизированной руки, которая будет фотографировать марсианский пейзаж.

Многие из экспериментов аппарата потребуют времени для разработки, так как NASA нуждается в обширных данных, чтобы решить, где разместить сейсмометр и тепловой зонд. Возможно, придется еще ждать, пока не будет обнаружена какая-либо сейсмическая активность.

На борту InSight находится два основных инструмента - буровой зонд и набор сверхточных сейсмографов. С помощью этих приборов исследователи планируют изучать толчки внутри планеты и узнать, какие из них вызваны естественными колебаниями, а какие - падениями метеоритов из вне.

В отличие от действующих миссий Curiosity и Opportunity, зонд InSight не сможет передвигаться. За 720 дней работы на Марсе, стационарная установка должна пробурить рекордную скважину в 5 метров и собрать данные о внутреннем устройстве планеты.