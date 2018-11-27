Голова тяжелая. Ученые назвали причину гибели "сибирских единорогов"

Исследователи уточнили время жизни и причину вымирания крупных животных вида Elasmotherium sibiricum, которых еще называют сибирскими единорогами или эласмотериями.

Данные были получены благодаря радиоуглеродному анализу и анализу ДНК эласмотериев, говорится в статье Science Alert.

Судя по данным нового исследования, древний носорог не вымер 200 000 лет назад, до последнего ледникового периода, как думали ранее. Странные животные прожили намного дольше, они жили еще 36 000 лет назад. Фактически, они могли бы жить вместе с современными людьми.

Более того, сибирский единорог не был, как считалось, тесно связан с современными носорогами, а был уникальным видом, отколовшимся от линии, которая привела к современным носорогам более 40 миллионов лет назад.

До сих пор знания о единороге (Elasmotherium sibiricum) были скудными из-за малого числа ископаемых останков. Например, часть черепа, описанная в 2016 году, была датирована возрастом 29 000 лет назад, но из-за того, что в кости было мало коллагена, результат считался ненадежным.

В новой работе, международная команда исследователей собрала 23 экземпляра кости единорога и подвергла их радиоуглеродному датированию, чтобы выяснить, можно ли восстановить ДНК и узнать больше об этом животном.

Результаты были удивительными: оказалось, что эласмотерии жили намного позже того момента, когда они, как считалось, вымерли. Последние из этих животных жили в период между 35 000 и 36 000 лет назад. К этому времени люди начали населять степи нынешних России, Казахстана, Монголии и Северного Китая. Но люди, вероятно, не имели никакого отношения к исчезновению животного.

"Если мы посмотрим на время, это происходит в период изменения климата, который не был экстремальным, но это вызвало целую кучу более холодных зим, которые, по нашему мнению, действительно изменили масштабы пастбищ в этом районе", - сказал Алан Купер из Австралийского центра древней ДНК в Университете Аделаиды.

Анализ изотопного состава костей показывает, что единорог ел только траву, и, в отличие от других животных того периода, не смог перейти на другую диету. То есть, исчезновение травяного покрова из-за заморозков стало для них роковым. Авторы исследования отметили, что даже незначительного по меркам планеты изменения климата оказалось достаточно, чтобы уничтожить целый вид.

"Его голова была огромной и тяжелой, действительно держалась очень низко, прямо на высоте травы, поэтому ему вообще не нужно было поднимать голову вверх. Есть вопрос, могло ли животное вообще поднять голову. Это был узкоспециализированный вид, поэтому, когда окружающая среда изменилась, похоже, он вымер", - объясняет Алан Купер.

Добавим, большая часть останков эласмотерия была найдена на севере Казахстана и в Южной Сибири. Тем не менее, один скелет был найден в Украине, на территории нынешней Одесской области. По мнению ученых, ареал сибирского единорога включал в себя большую часть левобережной Украины.

Интересно, что изучение эласмотериев в Российской империи начал профессор Федор Брандт, один из лучших палеонтологов своего времени. Существовала гипотеза, что эласмотерии — прототип мифического единорога. Эту гипотезу предложил, видимо, сын профессора, Александр Брандт, профессор зоологии Харьковского университета, основатель и первый директор Харьковского зоопарка.