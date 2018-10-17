Голос Земли. Шельфовый ледник в Антарктиде издает странные звуки

Ученые обнаружили странный акустический эффект на Шельфовом леднике Росса. Предположительно, звуки вызваны сейсмическими волнами.

Как передает Earther, на крупнейшем шельфовом леднике в Западной Антарктиде ученые обнаружили странные звуки, которые якобы издает ледник.

Аномалию обнаружили благодаря нескольким сейсмическим сенсорам, а сами звуки похожи на "фильмы 1950-х об инопланетянах, которые прибыли на Землю".

Акустический эффект на поверхности вызван сейсмическими волнами внутри ледников. Помимо своего исследования ученые опубликовали аудио, которое они непрерывно записывали более двух лет.

"Помимо того, что эти звуки жуткие, они демонстрируют как различные процессы, от ветра до потепления, изменяют ледники Антарктиды", - пишет издание.

Частота звуков изменялась в зависимости от штормов в несколькометровых слоях крупного снега в вершине ледников - фирнах.

"Таяние фирнов считают одним из важнейших факторов дестабилизации шельфового ледника, что ускоряет течение льда в океан от прилегающих ледяных покровов", - говорит эксперт из Университета Колорадо Жюльен Чапут.