Глобальное потепление. В каждом крупном городе Европы стало жарче

В течение последних десятилетий температура в крупных европейских городах выросла более чем на один градус.

Больше других страдают север и юго-запад Европы, пишет Observer со ссылкой на European Data Journalism Network (EDJNet).

Расследование EDJNet показывает, что в северных и балтийских регионах, в большей части Андалусии и на юго-востоке Румынии, средние температуры в 21 веке были намного выше, иногда на несколько градусов, чем в 20-ом столетии, что уже стало влиять на ожидаемую продолжительность жизни европейцев, их здоровье и благополучие.

В Кируне, горнодобывающем городке на севере Швеции, средняя годовая температура была выше на 3° в 21-м веке по сравнению с средним значением в 20 столетии. В Гранаде, Кордове и Малаге, во всех городах Андалузии средняя годовая температура в 21 веке была как минимум на 1,5 градуса выше, чем в 20. В Бухаресте, столице Румынии, температура увеличилась на 1,4°C.

Эти результаты являются результатом анализа более 100 миллионов точек данных, предоставленных Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды, международной организацией, которая проводит так называемый "повторный анализ" метеорологических данных на основе различных источников, таких как метеорологические станции, воздушные шары, буи и спутниковые наблюдения.

Рассматривая ежедневные данные, EDJNet смогла показать, как количество горячих и холодных дней изменилось за последние 117 лет. Например, в Сплите, втором по величине городе в Хорватии, количество дней, когда средняя температура достигала 27C, увеличивалась с шести в год в 20 веке до 14 в год в 21 веке. Напротив, количество холодных дней уменьшилось в большинстве городов. В латвийской столице Риге количество дней, когда средняя температура была ниже - 1C, переместилась с 75 в год в прошлом веке до 57 в нынешнем.

По словам Мойки Долинар, руководителя отдела климатологии в Агентстве по охране окружающей среды Словении, повышение температуры даже на пару градусов может иметь серьезные последствия. По ее словам, более жаркая атмосфера может поглотить больше воды, прежде чем выпустить ее в виде дождя. Это означает, что периоды между дождливыми эпизодами становятся длиннее, а засухи более серьезными. С другой стороны, сами осадки становятся более интенсивными, что приводит к сильным наводнениям.

Добавим, что лето 2018 года было одним из самых жарких в украинской столице за почти 140 лет. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Этим летом зафиксировано превышение климатической нормы на более чем два градуса, отметила начальник отдела климатологии Елена Донич. Такое явление в последние годы зафиксировано не только летом, но и зимой. Средняя месячная температура августа в этом году составляла 22,5 градуса, а это почти на четыре градуса выше климатической нормы.