Глобальное потепление привело к росту растений в Арктике

Российские ученые выяснили, что типичная высота растений в тундре увеличилась примерно на 8 сантиметров за последние 30 лет в результате роста температур.

Высокие растения, по прогнозам ученых, должны ускорить таяние вечной мерзлоты, сообщает пресс-служба МГУ.

По подсчетам экологов, в слое вечной мерзлоты содержится около 50% всех почвенного углерода, высвобождение которого может усилить парниковый эффект и, как следствие, ускорить темпы глобального потепления.

Арктика наряду с горными ледниками пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления. Среднегодовые температуры в Заполярье уже выросли за последние годы на 6-7 градусов. Таяние ее льдов, как сегодня считают ученые, приведет в будущем к серьезным изменениям в круговороте течений и к необратимым изменениям в работе всего климата Земли в целом.

"На протяжении почти 30 лет наша научная группа наблюдала за растительными сообществами и фиксировала основные климатические показатели в высокогорных экосистемах Северо-Западного Кавказа. Мы наблюдаем как рост температур, так и изменения в составах сообществ и функциональных признаках растений", — рассказал Владимир Онипченко, ботаник из МГУ имени М.В. Ломоносова.

В частности, глобальное потепление увеличило площадь листьев и "изгнало" относительно холодолюбивые виды растений из южных регионов тайги и нижних склонов гор, заставив их переселиться в тундру. Это было одной из причин того, почему тундра "выросла" на восемь сантиметров.

Подобный рост, как отмечают Онипченко и его коллеги, имеет одно неожиданное последствие – он ускорит таяние вечной мерзлоты и рост среднегодовых температур в Арктике в ближайшие десятилетия и столетия.

"Низкие растения удерживают больше снега, изолирующего почву от холода и тепла, чем высокие представители флоры. По этой причине рост средней "высоты" тундры, который мы зафиксировали во всех уголках Арктики, ускорит таяние вечной мерзлоты и выделение парниковых газов в атмосферу", — добавляет Анна Бьоркман из Центра изучения климата во Франкфурте.

Ранее НВ сообщало, что австралийские ученые нашли первые свидетельства воздействия изменения климата на восточную антарктическую растительность. Исследование, проведенное исследователями из Университета Вуллонгонга в Австралии показало, что растительность в Восточной Антарктиде быстро меняется в ответ на более сухой климат.