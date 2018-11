Глава NASA анонсировал возвращение США на Луну

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что в четверг, 29 ноября, космическое агентство объявит о заключении новых контрактов о полетах на Луну.

"США возвращаются на Луну, и мы сделаем это раньше, чем вы думаете!", - заявил Брайденстайн.

BREAKING: We are announcing new Moon partnerships with American companies at 2pm ET this Thursday. The U.S. is returning to the surface of the Moon, and we’re doing it sooner than you think! https://t.co/1vC2NC6OzI