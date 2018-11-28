28 ноября 2018, среда

Глава NASA анонсировал возвращение США на Луну

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В NASA заявили, что США вернутся на Луну в ближайшем будущем

В NASA заявили, что США вернутся на Луну в ближайшем будущем

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что в четверг, 29 ноября, космическое агентство объявит о заключении новых контрактов о полетах на Луну.

"США возвращаются на Луну, и мы сделаем это раньше, чем вы думаете!", - заявил Брайденстайн.

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