19 ноября 2018, понедельник

Глава Apple заявил, что стал реже пользоваться своим iPhone

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Генеральный директор Apple Тим Кук

Генеральный директор Apple Тим Кук

Генеральный директор американской компании Apple Тим Кук заявил, что в последнее время стал реже пользоваться своим смартфоном iPhone.

Он сообщил также, что отключил у себя оповещения, передает Axios.

"Число случаев, когда я достаю свой телефон, уменьшается", - заявил Тим Кук.

Глава Apple также прокомментировал заявления о том, что компьютерная инженерия остается профессией, где подавляющее число сотрудников являются мужчинами.

"Область технологий всегда выигрывала от разнообразия. Я полностью согласен, что в Силиконовой долине не хватает гендерного равенства", - заявил глава Apple.

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