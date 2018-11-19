Глава Apple заявил, что стал реже пользоваться своим iPhone

Генеральный директор американской компании Apple Тим Кук заявил, что в последнее время стал реже пользоваться своим смартфоном iPhone.
Он сообщил также, что отключил у себя оповещения, передает Axios.
"Число случаев, когда я достаю свой телефон, уменьшается", - заявил Тим Кук.
Глава Apple также прокомментировал заявления о том, что компьютерная инженерия остается профессией, где подавляющее число сотрудников являются мужчинами.
"Область технологий всегда выигрывала от разнообразия. Я полностью согласен, что в Силиконовой долине не хватает гендерного равенства", - заявил глава Apple.
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