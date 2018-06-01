Газовая пустыня. На Плутоне обнаружили дюны из замороженного метана

Исследовательский аппарат NASA New Horizons передал на Землю доказательства существования на Плутоне дюн из замороженного метана.

Таким образом, рельеф этой далекой карликовой планеты более разнообразен, чем считалось ранее, сообщает BBC.

Ранее предполагалось, что атмосфера Плутона слишком разрежена и не обладает качествами, которые присущи атмосфере нашей планеты - например, не может формировать барханов и дюн. Открытие было сделано после анализа фотографий, сделанных аппаратом New Horizons.

В своем исследовании ученые рассказали, как изучали фотографии равнины Спутника, частично покрытой чем-то, напоминающим дюны. По соседству протянулась цепь ледяных гор высотой около 5 км. Исследователи пришли к выводу, что дюны находятся друг от друга на расстоянии 400-1000 м и состоят из замерзших метановых льдинок, размер которых в диаметре - около 200-300 микрометров. Это примерно соответствует размеру привычных нам песчинок.

"Мы не можем рассмотреть каждую песчинку, но можем определить дюны и их базовые физические характеристики, а также плотность атмосферы, в которой они сформировались. Также мы можем измерить некоторые основные показатели, например, удаленность дюн друг от друга, а также примерную скорость ветров, которые их образуют. Затем мы можем ввести эти данные в физическую модель, на основе которой можно предположить примерный вес такой песчинки", - рассказал Мэтт Телфер, физический географ из Университета Плимута.

Телфер и его коллеги вычислили, что дюны могут находиться на участке поверхности Плутона, где дуют наиболее сильные ветры на планете, достигающие скорости 10 метров в секунду. Такие ветры порождаются нисходящими потоками газов с вершин окружающих гор, а также за счет процесса сублимации метанового льда, то есть перехода его из твердого в газообразное состояние.

Ученые пришли к выводу, что на склонах гор на Плутоне лежит снег, состоящий из метана и, возможно, азота, который в определенных условиях переносится ветрами в долины.

Движущей силой этого процесса может быть разогрев атмосферы Солнцем, который поднимает температуру выше минус 230 градусов по Цельсию, то есть точки замерзания азота.

"Мы понимаем теперь, что это небесное тело на окраинах Солнечной системы вовсе не является замерзшим планетоидом - на самом деле это динамичный мир, который постоянно изменяется и по сей день", - говорит Телфер.