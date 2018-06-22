Это не мы. В небе над Липецком заметили огромный огненный шар

21 июня жители пяти областей Центральной России заметили в небе яркий объект, который вспыхнул, а затем сгорел в атмосфере.

Астрономы предполагают, что это был суперболид естественного происхождения, пишет N+1.

В 4:20 по московскому времени над Воронежской, Липецкой, Тульской, Курской и Орловской областями был замечен яркий объект. Его полет сопровождался появлением вспышки, похожей на ту, которая наблюдалась при падении Челябинского метеорита. Длительность яркой фазы составила около 4 секунд.

Точных сведений о падении объекта на данный момент нет. Горящий объект потух еще до того, как достиг земли — поэтому сейчас нельзя сказать, наблюдали ли россияне метеорит (то есть тело, упавшее на поверхность) или болид (то есть небесное тело, которе сгорело в атмосфере).

Небесное тело, считают астрономы, скорее всего имеет естественное происхождение.

"С вероятностью 90 процентов можно утверждать, что это обычный естественный метеороид диаметром порядка 1-3 метров. Почему это не космический мусор? Дело в том, что обычно космический мусор — это спутники, запущенные на орбиту вокруг Земли, поэтому они довольно полого вращаются и медленно входят в атмосферу. За счет этого их траектория полета в атмосфере довольно долгая — падение космического мусора длится, в среднем, 10-20 секунд, а то и 30 секунд. Тут мы видим быстрый резкий вход длительностью порядка трех, максимум пяти секунд. Соответственно, угловые скорости здесь явно больше 8 километров в секунду, максимальной скорости космических аппаратов на орбите вокруг Земли, поэтому вариант с космическим мусором мы можем сразу исключить", — комментирует Станислав Короткий, российский астроном, заведующий научной работой Астрономической станции ТАУ.

"На естественное происхождение также указывает оставшийся дымчатый след, который очень похож на след Челябинского метеорита. Скорее всего, это каменное тело. В данный момент мы можем называть его суперболидом, потому что он очень яркий — его блеск составляет порядка −25 звездной величины, почти как у Солнца", — добавил астроном.

"Высока вероятность того, что обломки долетели до Земли. Видно вспышку, это момент развала основного тела. По моим оценкам, самые крупные обломки должны быть в диаметре не более 10–15 сантиметров", — объясняет Станислав Короткий.