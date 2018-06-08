Есть ли жизнь на Марсе? Все, что нужно знать о громком открытии NASA

Вчера, 7 июня, американское космическое агентство NASA объявило о важном открытии. Марсоход Curiosity обнаружил доказательства того, что на Марсе когда-то могла существовать жизнь.

Поисковый аппарат обнаружил в скальных породах Марса органические молекулы. Кроме того, ученые получили важнейшие данные о сезонных колебаниях уровня метана в атмосфере Марса.

НВ разобралось в том, что все это значит.

Неужели мы нашли жизнь на Марсе?

Нет, не нашли. По крайней мере, пока. Но теперь мы можем с высокой степенью уверенности утверждать, что она там когда-то существовала.

Что откопал марсоход?

Поисковый аппарат NASA обнаружил так называемые “жесткие” органические молекулы в осадочных породах, возраст которых оценивается примерно в 3,5 млрд лет.

Основу этих пород возрастом составляют филлосиликаты, сульфаты и оксид железа. Сами молекулы найдены в скалах с высоким содержанием серы, которая и могла помочь им сохраниться на протяжении столь длительного времени.

Ученые предполагают, что на месте находки ранее существовало озеро. Поэтому логично, что здесь накапливались органические вещества.

Что это значит?

Органические молекулы обычно связаны с жизнью, но они также могут возникнуть в результате не биологических процессов. Следовательно, их наличие не обязательно является доказательством существования жизни.

Как отметили астрономы NASA во время пресс-конференции, "находка является хорошим знаком для будущих миссий, исследующих поверхность планеты".

По словам Инге Кейт, планетолога из голландского университета в Утрехте, находка Curiosity показала, что озеро было потенциально обитаемым 3,5 млрд лет назад.

“Учитывая присутствие органики на его дне, теперь вопрос о существовании марсианской жизни стал еще более актуальным”, - констатировала она.

"Марсоход Curiosity не определил источник органических молекул. Эти молекулы могли быть пищей для живых существ, но могли существовать и сами по себе в отсутствие жизни на планете, в любом случае найденное органическое вещество содержит химические подсказки для изучения планетарных процессов", - заявила Дженнифер Эйгенброд из Центра космических полетов Годдарда NASA.

Теперь ученые понимают механизм, с помощью которого органические молекулы могли уцелеть на Марсе. Даже если те молекулы, что нашел Curiosity, не являются доказательством существования жизни на Красной планете, теперь ученые во всяком случае знают, в каких породах стоит искать такие доказательства в дальнейшем.

Что за сезонные колебания метана?

Помимо открытия Curiosity ученые также представили данные о сезонных изменениях в содержании метана в атмосфере Марса в течение почти трех марсианских лет, что составляет почти шесть земных лет.

Уровень меняется, что заставляет ученых выдвинуть гипотезу о биологическом происхождении этого метана.

Результаты также указывают на концентрацию органического углерода порядка 10 частей на миллион или более. Это примерно в 100 раз больше, чем в случае с предыдущими находками органического углерода на поверхности Марса.

Некоторые идентифицированные молекулы включают тиофены, бензол, толуол и небольшие углеродные цепи, такие как пропан или бутен.

Это тоже признак существования жизни?

Может быть, да. Но может быть, и нет.

Метан - это простейшие органические молекулы. Метан отнюдь не является долгожителем. В атмосфере он не может существовать дольше, чем пару сотен лет после своего возникновения.

Следовательно, что-то произвело этот метан совсем недавно. Или продолжает производить его и по сей день.

“Метан - это нечто, чего в марсианской атмосфере быть не должно”, - объясняет значимость открытия Крис Уэбстер, сотрудник NASA.

"Есть ли признаки жизни на Марсе? Мы не знаем, но эти результаты говорят нам, что мы на правильном пути", - считает Майкл Майер, ведущий научный сотрудник исследовательской программы NASA.