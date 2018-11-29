Если долетят. Россия готова построить на Луне две обсерватории

Российские ученые планируют в ближайшие годы развернуть на Луне космические обсерватории.
Разрабатываемая Роскосмосом и РАН программа исследования и освоения Луны будет рассчитана до 2040 года, сообщает РИА Новости.
Такое решение принято по итогам заседания Совета РАН по космосу и Роскосмоса, на котором была рассмотрена концепция исследования Луны.
"Сегодня две обсуждалось — по радиоастрономии и по космическим лучам", — сообщил научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый. Этому будет предшествовать несколько этапов: исследование с помощью автоматических станций, пилотируемые полеты и только после этого создание научной инфраструктуры.
"Обсуждалась комплексная программа исследования и освоения Луны, цельная. Раньше все существовало фрагментами, в разрозненных вариантах. Концепция начинается с аппаратов Луна-25, Луна-26 и Луна-27, но это первый шаг. Они разведывают места, решают научные задачи и подготавливают дальнейшие шаги", — сообщил Зеленый.
Следующим шагом станет высадка на Луну, которая будет осуществлена с помощью сверхтяжелой ракеты.
"Теперь у этой ракеты есть главная задача — доставка на Луну космонавтов. Перед этим будет промежуточный этап — облет Луны. Но основная задача — работа на поверхности Луны: это научные исследования с помощью космонавтов, потом разворачивание на Луне космических обсерваторий", — отметил ученый.
"А в перспективе — создание инфраструктуры, добыча водяного льда, а из него водорода и кислорода для топлива, строительство из реголита роботами спекаемых с помощью лазера "кирпичиков" и строительство из них убежищ, потому что от радиации необходимо защищаться, разворачивание робототехнических систем мобильных — беспилотных роверов, которые также будут использоваться для передвижения космонавтов", — сообщил Зеленый о российских лунных планах.
В то же время, идея создания окололунной станции выглядит непривлекательно из-за высокого уровня радиации у Луны для работы там длительных экспедиций и отсутствия для станции большого количества научных задач.
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