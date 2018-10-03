Еще один. На астероид Рюгу приземлился третий зонд

Автоматическая межпланетная станция Хаябуса-2 высадила на поверхность астероида Рюгу аппарат MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout).

Японский космический корабль сбросил немецко-французское устройство на астероид с высоты примерно 70 метров, сообщает CBS News.

Это уже третий аппарат на поверхности астероида. 22 сентября на поверхность Рюгу попали два небольших ровера MINERVA-II1. Новый зонд сбросили на другое полушарие астероида, чтобы MASCOT не мешал прыгающим по поверхности аппаратам MINERVA-II1.

Аппарат уже приступил к работе, сообщает сайт Германского центра авиации и космонавтики (DLR). Первая фаза наблюдений и научного сбора данных будет продолжаться в течение ближайших 16 часов.

Согласно данным агентства JAXA, MASCOT имеет оптическую навигационную широкоугольную камеру. Спектроскопический микроскоп на дне аппарата предназначен для изучения минералов на поверхности астероида. MASCOT также будет измерять уровни магнитной силы и температуры.

Во время спуска широкоугольная камера сделала около 20 снимков, а магнитометр провел первые измерения, зарегистрировав слабое поле, которое образуют частицы солнечного ветра.

"Камера отработала отлично. Получены первые снимки", — поясняет Ральф Яуманн, планетолог из DLR. Сейчас снимки еще не переданы на Землю, данные находятся на станции Хаябуса-2.

Автоматическая межпланетная станция Хаябуса-2 была запущена в космос 3 декабря 2014 года и предназначена для доставки образцов грунта с астероида Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли. Его орбита пересекает орбиту Земли и Марса.

В этом году в июле началась активная фаза миссии, которая продлится полтора года. В августе Хаябуса-2 передала на Землю первый крупный план астероида Рюгу.

В конце сентября ученые получили видео с поверхности астероида Рюгу. Анимация состоит из 15 кадров, которые были получены 23 сентября 2018 года. Она охватывает 74 минуты реального времени.