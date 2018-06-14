Электричество кончилось. Ровер Opportunity не выдержал марсианской бури

Марсоход Opportunity погрузился в глубокий сон из-за нехватки энергии для своих батарей.

Есть риск, что установить связь c аппаратом больше никогда не удастся, пишет The Verge.

В последний раз Opportunity выходил на связь утром 10 июня, когда он отправил радиопередачу, указав, что производство энергии находится на рекордно низком уровне. Это побудило NASA объявить "чрезвычайную ситуацию с космическим аппаратом", поскольку Opportunity не обладает достаточным потенциалом для продолжения выполнения своих основных функций. Когда NASA попыталось связаться с Opportunity 12 июня, ровер не ответил. Это означает, что он перешел в режим с очень низким энергопотреблением.

"Это похоже на то, что у вас есть любимый человек в коме в больнице. У вас есть доктора, которые говорят вам, что "вам просто нужно подождать, и она проснется". Все жизненные показатели хороши, поэтому мы просто ждем", - сказал Джон Каллас, менеджер проекта Opportunity в Лаборатории реактивного движения NASA.

Неделю назад марсианская буря занимала 18 миллионов квадратных километров. С тех пор ветры достигли площади более 41 миллиона квадратных километров. Так как вся площадь поверхности Марса составляет чуть менее 145 миллионов квадратных километров, это довольно большая буря.

"Прямо сейчас любая энергия, которую генерирует Opportunity, идет на внутренние часы. Он отключил свою батарею от остальной электроники, и только часы работают в фоновом режиме", - говорит Майк Сейберт, бывший участник миссии Opportunity.

Роверу нужно будет знать, когда Солнце снова вернется. Когда Opportunity получит достаточное количество света, он немного зарядится, подключит батарею к электронике, а затем попытается разбудить себя каждый день, когда Солнце находится на самой высокой точке в небе. Именно тогда NASA собирается попытаться связаться с Opportunity.

Однако, проблемы возникнут, если Opportunity не сможет обеспечить достаточную мощность, чтобы поддерживать работу часов. Тогда ровер может проснуться в неподходящее время и потратить энергию зря.

Самой большой проблемой для NASA является температура Opportunity. Простое перемещение и выполнение задач нагревает ровер, но он становится холоднее, когда неподвижен. И если он станет слишком холодным, он рискует сломаться. К счастью, ровер оснащен восемью реакторами, которые генерируют крошечное количество тепловой энергии. Кроме того, вскоре в районе работы аппарата наступит марсианское лето.

В целом команда думает, что они снова смогут установить связь с Opportunity. По словам Сейберта, возможно, частицы пыли повредят линзы объектива Opportunity, когда шторм закончится. Но ровер работал более 14 лет на марсианской поверхности и его жизнь, возможно, еще не закончена.

"В следующий раз Марсу придется приложить больше усилий, чтобы убить Opportunity", - говорит Сейберт.