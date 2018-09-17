Египетские археологи обнаружили в древнем храме статую сфинкса

Археологическая миссия, которая работает над проектом по снижению уровня грунтовых вод в храме Ком Омбо в Асуане, обнаружила статую сфинкса.

Статуя сделана из песчаника, сообщает Министерство древностей Египта в своем блоге.

Ширина статуи по основанию постамента - 28 см. Голову сфинкса украшает урей - царский убор с изображением богини-кобры Уаджит, завершает облик ритуальная борода фараона.

Доктор Мустафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей полагает, что обнаруженная статуя, скорее всего, восходит к эпохе Птолемеев, так как она была обнаружена в юго-восточной части храма Ком Омбо, в том же месте, где два месяца назад нашли два песчаных рельефа короля Птолемея V.

Со своей стороны, руководитель организации "Асуанские древности" Абдель Монейм Саид сказал, что миссия проведет более полные археологические исследования, чтобы узнать больше информации о вновь открывшемся Сфинксе.

Добавим, храм в Ком Омбо разделен на две одинаковые части: восточная часть была посвящена культу божества с крокодильей головой — Себеку, тогда как западная — богу Гору, которого считали в том числе богом врачевания, поэтому сюда приходили лечиться тысячи древних египтян.

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