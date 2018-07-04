Дорогая наука. Польские ученые получили огромный счет за перелетного аиста

Команде польских экологов EcoLogic пришел счет за переговоры по SIM-карте, которую они вставили в GPS-трекер аиста.

Исследователи хотели отследить пути миграции птиц из города Седльце, но что-то пошло не так, сообщает издание Techbyte.

Экологи выяснили, что птица перелетела в Судан, в долину Голубого Нила, преодолев 6 тысяч километров. Вскоре после этого связь с тренером пропала.

По всей видимости, прикрепленный к аисту прибор рухнул на землю, где его и нашел гражданин Судана. Он проговорил по чужой SIM-карте 20 часов. За часы звонков из Судана команде EcoLogic пришел на счет 10 000 польских злотых, что составляет почти 2300 евро.

Во время разговоров использовался международный тариф, поэтому стоимость звонков была такой высокой. Найти суданца, который, возможно, убил аиста, не представляется возможным. Судя по всему, за переговоры придется платить экологам.

Ранее НВ сообщало, что исследователи впервые зарегистрировали выход крупного млекопитающего за пределы зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Серый волк (Canis Lupus) покинул свою территорию и ушел на Левобережье, на расстояние около 369 километров от дома. Данные о одно- или двухлетнем волке были собраны с помощью ошейника с GPS.