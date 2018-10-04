Доиграемся. Британский астрофизик предсказал гибель Земли из-за научных экспериментов

Английский астроном и космолог Мартин Риз сделал громкое заявление об опасности экспериментов на ускорителях частиц, таких как Большой адронный коллайдер. Риз считает, что есть пусть и небольшая, но все же реальная опасность того, что один из экспериментов может уничтожить Землю и жизнь на ней.

В свое время запуск Большого адронного коллайдера (БАК) в Швейцарии сопровождался большой шумихой в желтой прессе. Журналисты отчаянно эксплуатировали страхи далеких от физики обывателей, раскручивая тему возможного конца света. Чаще всего эксплуатировалась идея о возможном возникновении после одного из экспериментов черной дыры, которая поглотит Землю.

Ученые относились к этому с иронией. И после того, как БАК успешно заработал и помог совершить массу открытий, включая знаменитый бозон Хиггса, а никакой черной дыры никто так и не увидел, разговоры о конце света в результате чрезмерного научного рвения физиков стихли.

Но с подачи Мартина Риза, именитого космолога из Кэмбриджского университета, такие разговоры могут разгореться с новой силой.

Риз опубликовал книгу с громким названием Перспективы человечества, в которой помимо прочего выразил хорошо аргументированное опасение относительно безопасности экспериментов на ускорителях частиц, которые есть в различных научных лабораториях мира.

Британский космолог Мартин Риз

Коллайдеры и конец света

Мартин Риз — не дилетант и не полоумный автор теорий заговора.

Риз, которому в этом году исполняется 66 лет, является выпускником Кэмбриджского университета, в котором он позже долгие годы преподавал космологию.

Как ученый, Риз прославился работами о реликтовом излучении — космическом сверхвысокочастнотном фоновом излучении, которое возникло на раннем этапе существования Вселенной. Также он внес большой вклад в изучение квазаров — активных ядер галактик на начальном этапе развития.

Риз получил множество научных наград, включая Золотую медаль британского астрономического сообщества, Приз имени Альберта Эйнштейна за вклад в науку, приз имени Майкла Фарадея, премию Темплтона, медаль Исаака Ньютона и т. д.

С 2005 по 2010 год Риз был президентом Королевского общества - так сокращенно называют Лондонское королевское общество естественных наук.

Словом, обвинить Риза в несерьезности сложно.

В своей новой книге Перспективы человечества Риз предупреждает о высокой вероятности гибели Земли вследствие научных экспериментов. А именно — из-за коллайдеров — ускорителей частиц. Эти установки позволяют ученым сталкивать между собой элементарные частицы на колоссальных скоростях и наблюдать за тем, как они распадаются, а также проводить сопутствующие измерения.

Благодаря этим исследованиям в последние десятилетия физики смогли совершить множество важных открытий, включая прежде неизвестные виды частиц.

Риз уверен, что такие исследования сопряжены с огромными рисками.

Большой адронный коллайдер в CERN (Швейцария) / EPA

Первой потенциальной опасностью может быть формирование черной дыры, которая в буквальном смысле засосет внутрь все, что находится вокруг нее. Т.е. фактически Риз предлагает вновь обсудить старую тему о черных дырах и коллайдерах.

Однако, это не единственная опасность. По мнению Риза, в ряде определенных экспериментов существует вероятность, что кварки могут объединиться в странглеты. Так называют гипотетическую частицу, состоящую из так называемой странной материи.

Согласно самых популярным теориям, странная материя может быть образована либо адронами, которые содержат странные (или самые легкие из верхних) кварки, либо кварковым веществом, в котором содержится примерно поровну верхних, нижних и странных кварков.

Приведенное выше описание может показаться неподготовленному человеку бредом.

Однако, важно понимать, что странную материю некоторые ученые считают самым реальным кандидатом на роль пресловутой темной материи, составляющей по разным оценкам от 60 до 90% массы Вселенной. А странгелеты могут быть ее носителями.

Риз предупреждает, что странглеты, контактируя с обычной материей, могут превратить ее в новую форму материи необычайно высокой плотности. Вся планета Земля может в результате такого взаимодействия превратиться в суперплотный объект диаметром с футбольное поле, т. е. около сотни метров, формулирует ученый.

Однако, существует и третья возможность, которую Риз считает самой опасной. Он предполагает, что при определенных обстоятельствах коллайдеры могут привести к тому, что случится катастрофа, которая поглотит «сам космос».

«Пустота в космосе, которую ученые называют вакуумом, это больше, чем просто «ничто», - утверждает Риз. - Это своего рода «арена» для всего, что происходит. В вакууме есть все силы и частицы, которые правят физическим миром. И такой вакуум может быть хрупким и нестабильным».

Некоторые ученые предполагают, что концентрированная энергия, которая возникает, когда частицы сталкиваются между собой, может вызвать «фазовое смещение», которое разорвет саму материю космоса. Это будет катастрофа не только земного, но и космического масштаба, подчеркивает Риз.

Не все так плохо

Риз не уточняет, какие именно эксперименты с ускорением элементарных частиц он считает наиболее опасными. Однако эксперты не спешат хоронить идею коллайдеров из-за подобных опасений.

«Разговоры об опасности коллайдеров — не новость, и от того, что они вновь возникли, я, к примеру, хуже спать не стану, - говорит Стефан Солднер-Рембольд, физик из университата Манчестера. - Столкновения частиц, которые осуществляются в БАК, происходят в природе все время. Учитывая количество экспериментов, которые уже были проведены, если бы риск возникновения черных дыр или странглетов существовал, они бы уже образовались».

Столкновения значительно большей мощности происходят миллионы раз в день в земной атмосфере, и мир не рушится Стивен Хокинг, британский физик

«Должны ли мы быть обеспокоены? Вряд ли, ведь в CERN и других лабораториях работают ученые, которые могут разобраться с такими вопросами», — комментирует заявления Риза американский обозреватель Джасинта Боулер.

По ее мнению, секта верящих в опасность коллайдеров будет покруче, чем те, кто верит в то, что Земля плоская.

На сайте CERN четко расписано, что в 2003 году было проведено исследование, выводы которого сводятся к тому, что столкновения частиц в коллайдере не представляют угрозы, указывает Боулер.

Также сторонники скептического подхода указывают на то, что физики не делают в коллайдерах ничего такого, чего природа не делала бы огромное количество раз за все время существования Земли и других астрономических тел.

В свое время этим вопросом интересовался сам Стивен Хокинг. И пришел к выводу, что коллайдеры совершенно безопасны. «Столкновения значительно большей мощности происходят миллионы раз в день в земной атмосфере, и мир не рушится», - иронизировал британский физик.

«Раз уж Земля не исчезла после миллиардов лет бомбардировки космическими лучами, то не исчезнет и после проведения контролируемых столкновений в коллайдере», - уверена Клара Неллист, американский физик принимающая участие в программе ATLAS — одном из долгосрочных экспериментов на БАК.

Есть у физиков ответ Ризу и по поводу странглетов. На Большом адронном коллайдере их поиски длятся уже восемь лет. И они пока безрезультатны. Так что предположение о том, что странгелеты, во-первых, существуют, а во-вторых, могут превращать обычную материю в странную, пока сложно считать обоснованными.

В то же время, нельзя с уверенностью утверждать, что ничто из предсказанного Ризом никогда не сбудется, только потому, что это до сих пор не случилось.

Сам Риз вовсе не призывает прекратить изыскания в области столкновения частиц. Он напрямую утверждает, что потенциальная выгода от открытий в области элементарных частиц вполне оправдывает риски.

Риз подчеркивает, что не пытается сеять панику, а лишь призывает ученых быть осторожнее в проведении экспериментов, которые создают беспрецедентные условия для материи.