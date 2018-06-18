Культурная икона? Дневники Альберта Эйнштейна показывают его расистом и ксенофобом

В 1920-х знаменитый ученый Альберт Эйнштейн путешествовал по Азии. Недавно опубликованные дневники физика позволяют сделать о нем неожиданные выводы.

Альберт Эйнштейн - не только легендарный ученый-теоретик, на работах которого во многом держится современная физика, но и настоящая культурная икона.

Для многих он до сих пор является примером жизненной целеустремленности, тяги к мечте. Он годами работал на скучной должности в патентном бюро, прежде чем написал свои основные работы. Его имя стало синонимом слова “гений”.

Для многих Эйнштейн является еще и философом с многочисленными цитатами, пригодными для употребления в самых разнообразных жизненных ситуациях.

Сложно найти человека, который не слышал бы высказываний Эйнштейна о бесконечности человеческой глупости и о том, что наука лишь изучает то, что создал Бог. А также его антинацистские высказывания.

Однако, только что опубликованные в США дневники Эйнштейна о путешествии по Азии могут радикально поменять отношение к ученому.

В своих дневниках Эйнштейн позволяет себе довольно резкие высказывания расистского характера в отношении людей других национальностей и рас, которых он встречал в путешествии. Больше всего агрессии Эйнштейн проявлял к китайцам.

Дневники, о которых идет речь, относятся к периоду с октября 1922 по март 1923 года. Эйнштейн довольно подробно описывает свои путешествия и свои размышления о науке, философии и искусстве.

В 1922-1923 гг Эйнштейн вместе с женой путешествовал по странам Востока

И здесь проявляется удивительный парадокс. Эйнштейн, которому принадлежит знаменитое высказывание о том, что “расизм - болезнь белых людей”, описывает китайцев как “грязных, тупых и жирных” людей.

Он также отмечает, что “китайцы не сидят на лавках во время еды, как европейцы, но горбятся на корточках”. Даже дети выглядят бездуховными и туповатыми, отмечает Эйнштейн.

Далее ученый сетует по поводу плодовитости китайцев, обилия детей и напрямую указывает, что “будет жаль, если эти китайцы будут превосходить остальные расы количеством, для остальных это будет просто кошмар”.

По словам, Зева Розенкранца, старшего редактора проекта Бумаги Эйнштейна в Калифорнийском технологическом институте, эти и многие другие комментарии Эйнштейна сегодня звучат крайне неприятно.

“Они вступают в противоречие с образом великой гуманитарной иконы, каковой является сегодня Эйнштейн”, - констатирует Розенкранц.

Он переводил и редактировал дневники путешествий Эйнштейна для издательства Принстонского университета.

Большая часть этих записей предназначались для приемных дочерей ученого, которые оставались в Берлине, пока Эйнштейн с женой путешествовали по Азии.

“Эйнштейн вряд ли предполагал, что эти записи когда-нибудь будут опубликованы”, - отмечает Розенкранц.

Жесткость некоторых высказываний впечатляет.

Например, в том же Китае ученый отмечает, что китайцы “не подают признаков осознанного страдания”. Даже те из них, которые работают как лошади, производят впечатление каких-то машин, а не живых людей, отмечает Эйнштейн.

Далее, по словам Розенкранца, ученый добавляет к своей ксенофобии изрядную порцию мизогинии.

“Я не заметил большой разницы между мужчинами и женщинами, - пишет Эйнштейн. - Я не понимаю, что за фатальная привлекательность есть у китайских женщин в глазах китайских мужчин и что заставляет последних плодить такое множество детей”.

Иными словами, Эйнштейн фактически говорит, что не понимает, что китайские мужчины находят в китаянках, констатирует Розенкранц.

Эйнштейн также пишет о своем общении с португальскими учителями, которые обучали в Китае местных детей. “Китайцы не могут обучиться элементарной логике и не обладают способностями к математике”, - пишет Эйнштейн.

Довольно жестко проходится Эйнштейн и по Цейлону (Шри-Ланка). В Коломбо он пишет: “местные жители живут в грязи и зловонии”. “Они мало что делают и мало в чем нуждаются, такая вот простенькая эконмика”, - отмечает ученый.

Эйнштейн фактически говорит, что не понимает, что китайские мужчины находят в китаянках Зев Розенкранц Американский исследователь

Чуть лучшего мнения остался великий физик о японцах.

В Японии живут очень достойные люди, с чистой душой, какую редко где встретишь, пишет физик. В то же время он отмечает, что интеллектуальные потребности японской нации ощутимо ниже, чем эстетические.

“Этой страной стоит восхищаться”, - подводит итог Эйнштейн.

По словам Розенкранца, Эйнштейн позволял себе искать причины интеллектуального отставания азиатских народов в биологии. А это чистой воды расизм, заключает исследователь.

Подобные взгляды были вполне нормальными для того времени, однако вряд ли это может быть оправданием для Эйнштейна в наши дни, констатирует Розенкранц. Ведь в ту же эпоху хватало и людей с более свободными и широкими взглядами.

Да и сам Эйнштейн в конечном итоге совершил выбор в пользу либеральных ценностей, когда в 1933 году после прихода к власти нацистов в Германии уехал в США и никогда больше не возвращался на родину.

Годы спустя он напишет знаменитую фразу: “Будучи евреем, я понимаю, как чувствуют себя темнокожие люди, которые подвергаются дискриминации”.