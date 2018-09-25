Детский разум. Ученые узнали, какие слова отличают человека от робота

Согласно исследованию, люди доказывают другим, что они живые, благодаря "запретным" словам

Представители института человеческого мозга и когнитивных наук из Кембриджа определили, как люди доказывают, что они не искусственные. Исследование гласит, что в таких случаях человек описывает далеко не высокоморальные категории.

Мы уже знаем о том, что к 2025 году 58% работников по всему миру будут составлять машины и автоматизированные устройства.

Причем, речь идет не только о высокоточных производственных станках, которые заменят обычных работников, но и о настоящих человекоподобных роботах с искусственным интеллектом (ИИ).

Если восстание cверхумных компьютеров против человека пока существуют только в мыслях кинопродюсеров и производителей видеоигр, - то ученые решили исследовать вполне себе практичную и интересную тему: какое одно слово может отличить робота от настоящего человека?

В известном Тесте Тьюринга, английский математик Алан Тьюринг пытался определить может ли компьютер мыслить в принципе.

Современные же ученые Джон Маккой и Томер Уллман из Массачусетского технологического института и Пенсильванского университета решили провести “Минимальный тест Тьюринга” и узнать, может ли человек отличить с кем он разговаривает - с живым существом или с ИИ?

Согласно результатам этой работы, которые были опубликованы в Журнале экспериментальной социальной психологии, наиболее популярным словом для убеждения других людей в том, что они настоящие, а не искусственные, оказалось неодушевлённое существительное “какашка”.

Ученые предполагают, что подобные “запретные” слова, касающиеся профанации и функций жизнедеятельности, не просто описывают что-либо, а вызывают эмоциональную реакцию.

“Относительные сильные стороны слов “любовь”, “милосердие” и “сострадание” важны для измерения отличий между роботов и людей. Однако “запретные” слова имеют наибольшую относительную силу, поскольку ссылаются на физические функции и вызывают забавный эмоциональный отклик", - пишут авторы исследования.

В целом, работа не подтверждает какие именно слова помогут вам отличить ИИ от человека. Это исследование, скорее, создано для понимая того, что характеризует нас как людей по мнению самих людей.

Для такого эксперимента, 1089 респондентов сперва должны были отобрать слова, которые точно смогут определить, что вы говорите с человеком, а не с компьютером.

Около 47% из этих слов касались эмоций или мышления: 14% указали “любовь”, 3,5% - “сострадание”, 3,2% - “человек”, 2,7% - “пожалуйста”.

Все полученные слова поделили на 10 категорий, по типу еда (“банан”, “пицца”), не человек (“собака”, “робот”), жизнь и смерть (“боль”, “выживание”), функции тела и профанация (“какашка”, “пенис”).

Другая группа из 2045 человек должна была определить, какие из этих слов выбрал человек, а какие - машина (несмотря на то, что их все выбирали люди).

К удивлению, самым популярным описанием живого существа стало слово, обозначающее человеческие нечистоты.

Как пишет Science Alert, это дает нам довольно интересный взгляд на наше самовосприятие, и на то, что для нас значит быть людьми.

Руководители эксперимента полагают, что такая методика поможет в исследовании восприятия разных типов людей, к примеру, - что отличает мужчину от женщины, ребенка от человека в возрасте, китайца от чилийца?

Ученые объясняют: “Каким бы ни было ваше слово, - оно основывалось на способности быстро ориентироваться в сети общих смыслов и приблизительно предсказывать, как это сделают другие. Точно так же, как любовь и сострадание, это часть того, что значит быть человеком”.