Десятки дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

145 черных дельфинов выбросились на пляж на острове Стюарт, третьем по величине острове Новой Зеландии.

Из-за того, что это достаточно удаленный остров, люди не смогли вовремя спасти животных, сообщает NDTV.

Информация о трагедии поступила вечером в субботу от одного из туристов на острове Стюарт, в 30 километрах от южного побережья Южного острова. Половина дельфинов к этому времени уже была мертва.

Утром в понедельник власти приняли "душераздирающее" решение об эвтаназии десятков раненых дельфинов, которые умирали на берегу.

"К сожалению, вероятность того, что удастся вновь спустить на воду оставшихся дельфинов, была крайне мала. К этому привели удаленное расположение, отсутствие персонала и ухудшение состояния животных. Тем не менее всегда тяжело принимать такое решение", — заявил представитель министерства по охране окружающей среды Рен Леппенс.

Отмечается, что в год новозеландским специалистам приходится сталкиваться в среднем с 85 такими случаями, но обычно это одиночные животные, а не такие большие группы. В воскресенье на пляж в другой части страны выбросились 10 редких карликовых касаток, шесть из которых ученые еще рассчитывают спасти,

Факторы, которые влияют на то, что киты и дельфины выбрасываются на берег, не известны полностью. Причинами, по мнению ученых, могут быть болезнь, навигационная ошибка, географические особенности, быстрое течение, преследование хищниками.