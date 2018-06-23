Cуббота – не работа. Как технологии предотвратят смерть от переутомления? Блог Константина Ценцуры

В Нидерландах решили повысить продуктивность компании за счет принудительного сокращения рабочего дня.

В небольшом нидерландском рекламном агентстве Heldergroen решили взять курс на максимальный комфорт работников, приятную атмосферу и, самое главное, – акцент на ежедневном нормированном отдыхе сотрудников.

Компания имеет довольно простую технологию – каждый день в 18.00 все рабочие столы креативных специалистов поднимаются к потолку. У них нет шансов ни отправить последний имейл клиенту, ни доделать самую малость в объемном проекте, ни даже закрыть страницу в соцсети, – все нужно было успеть в рабочее время.

Директор рекламного агентства говорит, что это определенный ритуал для сотрудников, чтобы они четко выработали время и место для работы.

Но суть даже не в самих движущихся столах, ведь в компании создана целая экосистема: большие окна вместо стен, много света и пространства, мебель из приятных переработанных материалов, зоны для отдыха, эмбиент в колонках и многое другое.

Рекламщики даже приходят в свой «офис» на выходных, поскольку там есть комната для медитации, где можно расслабиться и заняться духовными практиками.

Руководитель агентства смог повысить продуктивность своих работников за счет превращения горящих дедлайнов, незаконченных проектов и раздражающих телефонных звонков в упорядоченную инфраструктуру с вниманием к каждой детали.

Причем этот пример далеко не самый показательный. В поисках идеального соотношения работа/отдых и заботе о ментальном и физическом здоровье сотрудников, многие современные компании экспериментируют с дизайном, отказываются от консервативных рабочих мест и даже создают зоны для дневного сна, компьютерных и настольных игр или массажа.

Проблема отдыха актуальна как для самих работников, так и для менеджеров. Согласно Eurostat, в Турции в среднем работают до 50 часов в неделю, и при этом страна имеет одни из самых низких экономических показателей в Евросоюзе. В то время как норвежцы проводят на работе всего 38 часов в неделю и являются одним из богатейших обществ на планете.

Более серьезно обстоит ситуация в Японии. Там одна из фирм решила использовать дроны для отслеживания тех, кто остается сверхурочно.

Казалось бы – абсурд, но проблема смерти от переутомления довольно распространена среди японских работников. В стране даже есть специальный термин – кароcи, смерть из-за чрезмерной работы.

Такой культурный феномен существует еще со средины 20-го века, японцы действительно настолько трудолюбивы и терпеливы, что часто это приводит к фатальному исходу.

Цену за продвинутую экономику страна платит и до сих пор – около 100 работников гибнут каждый год из-за переутомления от работы. Государство снижает нормы рабочих часов, а некоторые компании внедряют современные технологии в виде дронов, отключают оборудование в конце дня и буквально выгоняют сотрудников домой.

Наверняка, каждый предприниматель заинтересован в максимальной пользе от каждого своего подопечного, но суть в том, как он будет это реализовывать – поднимая столы в 18.00, или наоборот выдавливая все соки из сотрудников.

Кроме этого, многие забывают, что в первую очередь они сами должны быть заинтересованы в максимальной пользе своей работы, и если эта связующая отсутствует – то никакие технологии не помогут добиться результата.

Пока герой Бредли Купера пьет магические таблетки, которые делают из него сверхчеловека, – обычные люди отдыхают и работают, отдыхают и работают.

Ведь чтобы создать искусственный интеллект нужно очень хорошо заботиться о природном.

Автор колонки – Константин Ценцура, журналист НВ Техно.