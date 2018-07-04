Через пол-Украины. Ученые впервые проследили маршрут волка из Чернобыльской зоны

Исследователи впервые зарегистрировали выход крупного млекопитающего за пределы зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Серый волк (Canis Lupus) покинул свою территорию и ушел на Левобережье, на расстояние около 369 километров от дома, пишет Science Alert.

Впервые ученые знают, что животное, покидающее зону отчуждения, покрыло такое расстояние, и это может быть примером того, как эти популяции могут распространяться в будущем, - и насколько далеко могут распространиться гены, которые мутировали от радиации.

"Вместо того, чтобы быть экологической черной дырой, Чернобыльская зона отчуждения может фактически стать источником дикой природы, чтобы помочь другим популяциям в регионе. И эти выводы могут быть применимы не только к волкам - разумно предположить, что подобные вещи происходят и с другими животными", - сказал один из исследователей Майкл Бирн из Университета Миссури.

Данные о одно- или двухлетнем волке были собраны еще в феврале 2015 года с помощью ошейника GPS, но исследование, которое анализирует его перемещение, было завершено недавно. После прикрепления ошейника, ученые отслеживали волка, который переместился на большое расстояние по Украине от Чернобыльской зоны, причем животное держалось лесов и районов, которые используются для сельского хозяйства.

Ранее подобные перемещения не были зарегистрированы для волков, которые родились в зоне отчуждения. 13 других, более старых волков имели GPS-ошейники, прикрепленные одновременно в рамках одного и того же исследования, но в основном жили в своих родных областях.

По мере движения волка по территории Украины сигнал GPS-приемника в какие-то периоды по неясной причине пропадал. Предпоследний сигнал был послан 27 февраля с расстояния 369 километров от исходной точки, последний — 29 августа на удалении 330 километров, от небольшого лесного участка в РФ. После этого сигнал был потерян навсегда, ученые отмечают, что им не удалось найти передатчик. Неясно, умер ли волк в этом месте или там с него слетел передатчик.

Общее влияние чернобыльской катастрофы на местные популяции дикой природы еще не ясно для ученых. Исследования выявили как высокие темпы роста мутаций у некоторых животных, так и свидетельства роста численности животных, но общая картина туманна.

В частности, в зоне отчуждения плотность популяции волков в семь раз выше, чем в заповедниках за ее пределами. По крайней мере один волк далеко удалился от Чернобыльской зоны, но это отправная точка для дальнейших исследований движения животных за пределами зоны.

"Учитывая высокую плотность населения волков, особенно по сравнению с соседними незагрязненными регионами (до семи раз больше), целесообразно предположить, что волки, рожденные в Чернобыльской зоне, регулярно рассеиваются в окружающие популяции", - добавил Майкл Бирн.

Бирн подтвердил, что волки, которых отслеживала его команда, имели четыре ноги, два глаза и один хвост и не светились зеленым цветом. Но у ученых нет каких-либо твердых данных о том, как геном этих волков отличается от других популяций.