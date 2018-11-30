Через Днепр к звездам. NASA выбрало компанию с украинским офисом для полетов на Луну

NASA выбрало компанию с украинским исследовательским центром для полетов на Луну

NASA заключило контракт с 9 частными ракетостроительными компаниями для будущих полетов на Луну. Среди партнеров аэрокосмического агентства США - предприятие выходца из Украины Максима Полякова Firefly Aerospace.

На днях глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что вскоре космическое агентство объявит о заключении новых контрактов для полетов на Луну. "США возвращаются на Луну, и мы сделаем это раньше, чем вы думаете!", - написал Брайденстайн в Twitter.

BREAKING: We are announcing new Moon partnerships with American companies at 2pm ET this Thursday. The U.S. is returning to the surface of the Moon, and we’re doing it sooner than you think! https://t.co/1vC2NC6OzI — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) November 27, 2018

Руководитель NASA не бросил слова на ветер и вчера, 29 ноября, агентство действительно опубликовало список частных компаний, которые будут участвовать в лунной миссии.

Из нескольких десятков компаний, NASA отобрало 9 финалистов: Lockheed Martin, Astrobotic, Masten Space Systems, Moon Express, Draper, Intuitive Machines, Deep Space Systems, Orbit Beyond и компанию, которая имеет офис в Украине - Firefly Aerospace.

Примечательно, что SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса не прошли отбор NASA.

Что за Firefly Aerospace?

Компания является наследницей обанкротившегося техасского стартапа Firefly Space Systems, который в 2017-м выкупил украинский предприниматель Максим Поляков. Как писало издание Ain.ua, покупка обошлась в $75 млн.

После этого, предприятие перезапустили под новым названием Firefly Aerospace и недавно у него появился собственный центр для исследований и развития в Днепре. В интервью для KyivPost несколько месяцев назад, представители Firefly Aerospace рассказали, что в украинском отделении компании работает около 100 человек, а в главном офисе в США - около 130.

Согласно сайту Firefly Aerospace, компания разрабатывает две ракеты. Носитель Alpha должен доставлять около тонны груза на низкую околоземную орбиту (200 км) и приблизительно 630 килограмм на геосинхронную орбиту (500 км). На более мощную ракету ракету Beta планы еще серьезнее - около четырех тонн на низкую околоземную орбиту и три тонны на геосинхронную.

Что Firefly Aerospace будет делать для NASA?

Частично украинская компания будет работать в рамках программы СLPS (коммерческий сервис по доставке груза на Луну). В пресс-релизе Firefly Aerospace указано, что программа рассчитана на 10 лет, а ее общая стоимость составит $2,6 млрд.

“Firefly обеспечит комплексные услуги для лунной миссии, начиная от стартовой площадки, и заканчивая поверхностью Луны”, - говорит генеральный директор Firefly доктор Том Маркусик.

НВ пыталось связаться с основателем Firefly Aerospace Максимом Поляковым для более детальной информации, но предприниматель пока не ответил.

Известно, что программа NASA СLPS предполагает доставку на Луну оборудования для научніх исследований. Первые запуски должны состояться уже в ближайшие два года.

Зачем NASA Луна?

Как ранее писало НВ, после обнаружения воды на Луне в конце лета 2018-го, NASA возобновило планы по исследованию земного спутника.

Глава NASA Джим Брайденстайн говорил, что сотни миллиардов тонн льда на Луне могут быть использованы не только для питья, но и для производства ракетного топлива и кислорода.

Впервые с 1972-го NASA планирует запустить постоянную долгосрочную миссию на Луну.

"Мы хотим использовать многоразовые летательные аппараты для полета на орбиту Луны. Мы хотим, чтобы космическая станция на орбите спутника находилась там очень долгое время и космонавты могли постоянно перемещаться между космической станцией вокруг Луны и ее поверхностью", - заявлял Брайденстайн.

Космическая администрация США собирается совершить первый тестовый полет вокруг Луны без людей в 2020-м и провести управляемую командой миссию в 2023-м.

Также в NASA говорят о создании Лунной орбитальной платформы-шлюза в 2020 годах. Блок питания и двигательная установка для космической станции на орбите Луны должны быть запущены в 2022-м.