Чем заняты боги. Американский физик доказывает, что инопланетяне борются с темной энергией, передвигая звезды

Согласно новой гипотезе, высокоразвитые инопланетяне способны перемещать звезды между галактиками, чтобы "отапливать" свои планеты

Американский астрофизик Дэн Хупер опубликовал работу, в которой пересматривает знаменитые принципы Кардашева и делает интересное предположение о том, какие проблемы ждут цивилизации, достигшие высокого уровня развития.

Советский астрофизик Николай Кардашев в 1962 году выдвинул теорию о трех стадиях развития цивилизации.

Согласно этой теории, цивилизация сначала исчерпывает ресурсы своей планеты, затем принимается за энергетические ресурсы своей звезды, а затем использует ресурсы окружающих звезд в своей галактике до тех пор, пока не возникнет потребность переместиться в другую галактику.

Человечество, как несложно догадаться, сейчас пребывает в середине первой стадии своего развития (известный ученый Карл Саган определил ее как 0,7 от первой стадии по шкале Кардашева). И неизвестно, доживет ли до второй стадии. Впрочем, сейчас не об этом.

Теория Кардашева до сих пор оставалась доминирующей в области оценки этапов развития цивилизации.

И, скорее всего, будет оставаться такой и в дальнейшем. Но с одним существенным дополнением. Американский астрофизик Дэн Хупер, профессор Чикагского университета, опубликовал работу, в которой доказывает, что получение энергии от далеких звезд - не только лучший способ решения энергетических проблем высокоразвитой цивилизации. Но и единственный способ избежать одиночества в космосе.

Хупер доказывает, что только так можно противостоять расширению Вселенной из-за которого галактики удаляются друг от друга и цивилизация может остаться в одиночестве.

Вопрос темной энергии

Работа Хупера опубликована на крупнейшем сайте научных препринтов ArXiv.org.

Ключевой аргумент логики Хупера - наличие во Вселенной темной энергии.

Согласно доминирующим в современной астрофизике взглядам, таинственная темная материя “растягивает” Вселенную. И этот процесс будет бесконечным.

“Скорость, с которой это происходит, постоянно возрастает”, - отмечает Хупер.

В последующие 100 млрд лет звезды из окружающих нас галактик исчезнут за “космическим горизонтом”. Их не будет видно.

“Но вопрос не только в том, что звезды станут невидимыми, - пишет Хупер. - А в том, что количество доступной энергии других звезд, станет меньше”.

Иными словами, если люди хотят встретить инопланетян, обитающих в отдаленных галактиках, то это будет гонка против темной энергии, констатирует обозреватель LiveScience Брендон Спектор.

Темная энергия - это пока еще гипотетическая сила, которую не удается засечь техническими методами, уточняет Шон Мартин, научный обозреватель британской газеты Express.

Однако, существует множество косвенных доказательств ее существования. И поводов предположить, что темная энергия действует как своего рода анти-гравитация, заставляющая Вселенную растягиваться.

Рано или поздно может наступить момент, когда с каждой планеты будет видно лишь ту звезду, вокруг которой она вращается, а ночное небо будет абсолютно черным, заключает Мартин.

Хупер считает, что любая цивилизация, способная построить звездолеты, разгадает эту нехитрую загадку Вселенной. И не будет сидеть сложа руки, пока Вселенная в буквальном смысле “пролетает мимо”.

Поэтому инопланетяне захотят получить энергию из звезд до того, как они “скроются за горизонтом” и станут недосягаемыми, убежден Хупер.

Любая развитая цивилизация вступит в гонку за звездами, пытаясь собрать максимально высокий энергетический урожай, поясняет ученый.

Как получать энергию из звезд

Фантасты и ученые давно рассуждают на тему того, каким способом получать энергию из звезд.

Каждая звезда - это термоядерный реактор, излучающий в пространство огромное количество энергии. Простейший способ использовать ее человечество уже начало осваивать с помощью солнечных электростанций.

Однако, если речь идет о космических масштабах, то нужно рассуждать о гораздо более глобальных конструкциях. Например, таких, как сфера Дайсона.

Британский физик Фримен Дайсон выдвинул гипотезу о гигантской “сети” вокруг звезды, которая будет состоять из элементов, способных утилизировать энергию светила.

Сам Дайсон признавал, что позаимствовал идею из фантастического романа Олафа Стэплдона Создатель звезд и подвел под нее научное обоснование.

В 2015 году американские астрофизики даже заявили, что, возможно, обнаружили нечто подобное в виде аномалии в созвездии Лебедя. Хотя прямых доказательств нет. И периодическое затухание звезды может быть вызвано другими факторами.

Как бы там ни было, колоссальное облако из таких “солнечных комбайнов”, окутывающее звезду, могло бы транслировать энергию от нее к ближайшей планете.

Но Хупер идет дальше в своих предположениях. Он считает, что сеть из спутников, представляющих собой солнечные батареи, могла бы попросту перемещать саму звезду, генерируя тепловой луч сродни реактивному двигателю. И таким образом, звезда может быть перемещена ближе к той планете, которая интересует инопланетян.

Естественно, речь идет об инопланетных цивилизациях, которые ощутимо старше земной. Даже сложно себе представить, какими технологиями могут обладать цивилизации, возраст которых исчисляется миллионами лет, рассуждает Хупер.

По мнению американского обозревателя Пола Гилстера, эта идея не так безумна, как может показаться на первый взгляд. Во всяком случае, Хупер - не первый ученый, который допускает возможность управления движением звезд в пространстве.

Гилстер приводит в пример работу советского физика Леонида Шкадова, который в 1987 году описал возможность смены курса Солнца и всей Солнечной системы внутри галактики. Шкадов предполагал, что высокоразвитая цивилизация могла бы использовать энергию Солнца, чтобы изменить этот курс. Например, чтобы избежать столкновения с другой звездой.

Способ обнаружения инопланетян

И, что самое главное, если нечто подобное действительно происходит, то рано или поздно мы сможем обнаружить инопланетян, наблюдая за звездами, которые находятся не там, где должны быть, убежден ученый. И добавляет, что в некоторых случаях можно будет заметить “реактивные” следы их перемещения.

“Такое ускорение потребует колоссального количества энергии, что приведет к выбросам электромагнитного излучения”, - заключает Хупер.

Отследить такой звездный “менеджмент” со стороны инопланетян можно и рассуждая о том, какие звезды могли бы их заинтересовать.

Инопланетянам нужны будут не все подряд звезды, предполагает Хупер. Маленькие звезды, в разы меньше Солнца, производят мало энергии. Огромные звезды, с другой стороны, слишком близко подходя к стадии сверхновых, чтобы их можно было использовать без риска.

По расчетам Хупера, только звезды с массой от 20 до 100 раз больше Солнца годятся на роль галактических “генераторов”. Захватив такую звезду и приведя ее в нужное место в своей галактике, можно получить необходимый “профит”.

Зная искомую массу звезд, можно отличить их по длине световой волны, а значит, можно будет анализировать целые галактики на предмет наличия звезд, которые могут заинтересовать инопланетян. А затем анализировать эти галактики на предмет следов перемещения звезд.

Хупер признает, что на данный момент у астрономов нет достаточно точных инструментов для измерения всех этих параметров.

“Будем надеяться, что мы изобретем их до того, как наше Солнце станет яркой жемчужиной в коллекции некоей инопланетной цивилизации”, - иронизирует обозреватель LiveScience Брендон Спектор.

Идеи Хупера перекликаются с многими произведениями фантастики. Авторы не раз показывали, что гипотетические развитые цивилизации научатся достаточно свободно обращаться со звездами.

В частности с романом 2010: Одиссея 2 Артура Кларка, в котором знаменитый писатель описывает процесс превращения инопланетянами Юпитера в звезду ради того, чтобы создать приемлемые для жизни условия на спутнике Юпитера Европе.

В романе CUSP Роберта Метцгера описывается процесс перемещения Солнца с помощью “реактивной струи”. А в недавнем романе Грегори Бенфорда и Ларри Нивена Звездный корабль показано, как звезда, частично окутанная сферой Дайсона используется в качестве транспортного средства для исследования Галактики.