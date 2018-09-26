Будущее рядом. Ученые создали магнитное поле, которое приближает людей к использованию энергии термоядерного синтеза

Физики из Токийского университета заявляют, что они создали самое сильное контролируемое магнитное поле с полностью контролируемыми параметрами.

Это открытие позволит стать еще на шаг ближе к использованию энергии термоядерного синтеза, сообщает Science Alert.

"Один из способов получения энергии синтеза заключается в том, чтобы ограничить плазму - море заряженных частиц - в большом кольце, которое называется токамак, для извлечения из него энергии", - сказал ведущий автор исследования Соджиро Такеяма.

Магнитное поле, которое потребуется токамаку, "мучительно похоже на то, которое может производить наше устройство", - подчеркнул Такеяма.

Чтобы генерировать магнитное поле, исследователи создали сложное устройство, способное сжатию электромагнитного потока. Этот метод генерации магнитного поля хорошо подходит для внутренних операций.

Используя устройство, они смогли создать магнитное поле в 1200 тесла - примерно в 120 000 раз больше, чем магнит, который прилипает к холодильнику. Хотя это не самое сильное поле, когда-либо созданное, физикам удалось выдержать в течение 100 микросекунд, в тысячи раз дольше, чем предыдущие попытки.

Они также смогли контролировать магнитное поле, поэтому оно не разрушало их оборудование, как в некоторых предыдущих экспериментах.

Как отметил Такеяма, это означает, что "характеристики и длительность действия максимально близки к минимальным характеристикам магнитного поля, необходимого для проведения стабильных реакций термоядерного синтеза. Все это делает нас еще на шаг ближе к моменту, когда мы получим в свое распоряжение неограниченный источник энергии".

Добавим, что применение термоядерной реакции как практически неисчерпаемого источника энергии связано в первую очередь с перспективой освоения технологии управляемого термоядерного синтеза. В настоящее время научная и технологическая база не позволяет использовать такой синтез в промышленных масштабах. Вместе с тем неуправляемая термоядерная реакция нашла свое применение в военном деле. Впервые термоядерное взрывное устройство было испытано в ноябре 1952 года в США.