Боги - это мы. Новое исследование доказывает, что искать внеземную жизнь бессмысленно

Ученые доказывают, что человечество - с высокой вероятностью единственный разумный вид в нашей Галактике

Трое знаменитых ученых объединили свои усилия, чтобы прояснить вопрос со парадоксом Ферми, который затрагивает поиски инопланетян во Вселенной. Ответ оказался неутешительным для фанатов идеи инопланетного контакта.

Вот уже полвека у всех, кто мечтает о встрече с инопланетянами, как кость в горле стоит Парадокс Ферми.

Итальянский физик Энрико Ферми выступил с этим тезисом еще в 1950 году. Суть парадокса в том, что ожидаемая вероятность возникновения жизни во Вселенной не соответствует нашим наблюдениям.

Спустя несколько лет неотъемлемой частью дискуссии о Парадоксе Ферми стало знаменитое уравнение Дрейка - формула подсчета количества цивилизаций во Вселенной, предложенная американским физиком Фрэнком Дрейком.

Проще говоря, если где-то еще во Вселенной возможна жизнь, то за миллиарды лет она должна была возникнуть в разных местах и с тех пор проявить себя. Раз мы не наблюдаем этих проявлений, возможно, мы - единственные живые (или по крайней мере) разумные существа во Вселенной.

За прошедшие десятилетия ученые разного калибра неоднократно пытались дать иной ответ на Парадокс Ферми, кроме того очевидного который напрашивается в первую очередь - что мы одни во Вселенной.

Чаще всего такие научные работы выдвигали различные гипотезы о том, почему мы не видим проявления деятельности инопланетян. Но ни одна из них не получила широкого признания.

И вот последовала громкая публикация, которая совершенно неожиданно защищает иную точку зрения - не самую популярную среди ученых. И уж точно - совершенно не популярную у фанатов Секретных материалов.

“Результаты исследования вполне могут загнать тысячи фантастов и миллионы их почитателей по всему миру в депрессию”, - констатирует американский обозреватель Эндрю Мастерсон.

Три знаменитых исследователя пришли к выводу, что человечество действительно может быть единственным видом жизни, или, по крайней мере, единственным разумным видом жизни во Вселенной. Ну или, как минимум, в той части Вселенной, которую мы можем наблюдать.

Уравнение Дрейка

Исследование под названием Решение парадокса Ферми было проведено тремя людьми, чьи имена немало значат в современной науке.

Первый из них - Андерс Сандберг, футуролог, исследователь из Оксфордского университета и Института Будущего человечества. Второй - Эрик Дрекслер, знаменитый инженер, который популяризировал концепцию нанотехнологий.

Третий - Тоби Орд, австралийский философ, ныне работающий в Оксфордском университете. Орд, в частности, известен как основатель сообщества по борьбе с бедностью.

Трио исследователей взяли за основу своей работы уравнение Дрейка, которое базируется на гипотетических значениях для ряда переменных и дает возможность представить себе количество возможных цивилизаций во Вселенной.

Дрейк ввел в уравнение скорость формирования звезд в нашей галактике, долю звезд с планетами, долю возможно обитаемых планет, долю планет с цивилизациями и т.д.

N = R ∗ fp ∗ ne∗ fl ∗ fi ∗ fc ∗ L

Для неподготовленного человека эта формула может выглядеть устрашающе, но на самом деле в ней нет ничего сложного. Главная проблема - какие именно гипотетические значения в нее подставлять.

Futurism.co

Андерс Сандберг не впервые берется за Парадокс Ферми, ранее он уже опубликовал несколько работ на эту тему. В одной из них он выдвигал гипотезу о том, что инопланетные цивилизации могут пребывать в состоянии гибернации по разным причинам. В другой - о том, что не стоит оценивать всю Вселенную только лишь по нашей Галактике. Развитые цивилизации вполне могут найти способ перемещаться между разными галактиками, предполагал Сандберг.

В новой работе Сандберг мыслит еще более масштабно. Вместе со своими именитыми коллегами он дополнил уравнение Дрейка несколькими новыми параметрами, в частности - химическими и генетическими преобразованиями, которые происходят по мере развития жизни.

По мнению Сандберга, такие дополнения крайне нужны для понимания сути вопроса.

Наука ушла далеко вперед со времен Дрейка, констатирует Сандберг, но мы все равно очень многого не знаем о том, какова вероятность появления жизни и развития интеллекта.

По его словам, обращаясь к уравнению Дрейка, люди чаще всего мыслят так: “этот параметр не является определенным, но давайте попробуем сделать догадку”. В итоге, результаты вычислений, основанных на догадках, сами являются не более чем догадкой, констатирует исследователь.

Кроме того, отмечает Сандберг, формула дает в точности тот результат, к которому изначально примеривается исследователь. Оптимист, делающий оптимистичные “догадки”, получит более высокую вероятность существования жизни во Вселенной. Пессимист, соответственно, более низкую.

Поэтому, констатирует Сандберг, он с коллегами попробовал пойти иным путем.

Новые подсчеты

Сандберг, Дрекслер и Орд решили рассмотреть параметры уравнения не как предположительные значения, а как диапазоны. Вместо того, чтобы подставлять в формулу некие значения, они определили минимальные и максимальные значения в диапазоне, основываясь на современных представлениях науки по тому или иному вопросу.

В некоторых случаях диапазоны получились довольно узкими. Например, в том случае, когда речь идет о количестве планет в нашей галактике. Современная астрономия располагает достаточно обширными познаниями по этому вопросу, в отличие от эры чистых предположений, в которой жили Ферми и Дрейк.

Ну а другие параметры потребовали более широких диапазонов, например, количество планет, где может возникнуть жизнь и т.д.

Вследствие такого подхода, авторы исследования получили результат, который, как они считают, является в большей степени аргументированным допущением нежели обычным для возни вокруг уравнения Дрейка гаданием.

И это допущение неутешительно для тех, кто верит в инопланетян.

Вероятно того, что мы одни в нашей Галактике, весьма высока, подводит итоги работы Сандберг.

Даже если взять верхние значения некоторых диапазонов при подстановке в формулу, вероятность того, что кроме человечества в нашей галактике нет другой жизни крайне высока - более 30%.

Если же оперировать более реалистичными средними и низкими значениями, то цифры становятся еще более радикальными.

В заключение Сандберг, Дрекслер и Орд подчеркивают, что не считают, что человек - единственная форма жизни во Вселенной. И не утверждают, что шансы найти инопланетную жизнь у нас нулевые.

Результаты подсчетов показывают, что человечество с высокой вероятностью является единственной цивилизацией в Млечном пути на текущий момент времени, констатируют исследователи.

Что теперь?

Во-первых, нам теперь нечего бояться, что нас заметят некие агрессивные инопланетные силы, о чем просил нас Стивен Хокинг, констатирует обозреватель Рональд Бэйли.

Во-вторых, констатирует Бэйли, мы можем с оптимизмом смотреть в будущее, ведь галактика свободна и открыта для завоеваний.

По мнению Сандберга, новое исследование отнюдь не должно отвернуть ученых от самой проблемы поиска внеземной жизни.

Наоборот, высокий уровень неопределенности наших познаний во многих вопросах требует дальнейших исследований. При этом многое зависит не только от астрономов и астрофизиков, но и от земных биологов, которые изучают развитие форм жизни в различных условиях.