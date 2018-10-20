Бога нет. Как Стивен Хокинг слегка оскорбил верующих своей последней книгой

Стивен Хокинг напоследок заявил, что Бога нет. Такое утверждение содержися в его последней книге, которая была издана после его смерти

Посмертная публикация книги Стивена Хокинга Короткие ответы на важные вопросы привела к небольшому, но эпичному скандалу. Дело в том, что великий физик напоследок решил окончательно расписаться в махровом атеизме. Верующие оскорбились и заявили, что Хокинг так и не понял сути религии как таковой.

Хокинг стал знаменитостью в мире, гораздо более широком, чем мир физики, где атеизм — абсолютная норма.

В мире обывателей, которые навскидку знают всего пару имен великих физиков, принято оперировать цитатами Эйнштейна о том, что «наука лишь изучает то, что создал Бог» или рассказывать байки о набожности Ньютона.

Стивен Хокинг, фигура весьма медийная, несколько выпадает из этого ряда, поскольку в религиозности замечен не был.

Но в последней книге Хокинга с этим вообще перебор. Хокинг напрямую заявляет, что Бога нет, Вселенную никто не создавал, а следовательно, нет ни Рая, ни Ада.

Что написал Хокинг?

На многочисленных форумах возмущенные книгой Хокинга верующие до блеска отполировали своими «расшарками» цитату, где он напрямую говорит о том, что Бога нет.

Вот как это звучит дословно: «Есть ли у меня вера? Каждый из нас волен верить в то, во что он хочет верить. Я считаю, что простейшим ответом на этот вопрос будет следующий: Бога нет. Никто не создавал эту Вселенную. И никто не управляет нашими судьбами. Это приводит к осознанию важнейшего факта: нет ни рая, ни жизни после смерти».

Чему тут удивляться?

Написанное несколько не вписывается портрет Хокинга, который давно сложился у тех, кто читал его прежние книги, следил за его интервью и т. д.

В 2008 году в одном из своих известных интервью Хокинг заявил, что не является религиозным человеком. Но тут же внес важное уточнени.

«Вселенная управляется законами физики, - сказал Хокинг. - Эти законы могли быть «изданы» Богом, но Бог не имеет возможности нарушать их».

В своей самой знаменитой книге Краткая история времени Хокинг утверждает, что проникнуть в разум Бога можно лишь постигнув законы Вселенной.

Это не делало Хокинга верующим ученым, но хотя бы позволяло некоторым сторонникам религиозного взгляда на устройство мироздания условно причислять Хокинга к «своим». Т.е. к тем, кто постулирует вещи так, будто несмотря на все прорывы в науке, место для Бога все-таки есть. В особенности часто такие дискуссии возникают в связи с многочисленными прорывами в теоретической физике - в квантовой физике и физике элементарных частиц.

Впрочем, время от времени Хокинг высказывался более резко. Например, в 2014 году он совершенно откровенно назвал себя атеистом в одном из интервью.

Он также уточнил, что не верит в вечную жизнь, описываемую религиями, но считает, что лучшим способом достичь бессмертия является открытие технологии путешествий во времени.

«До развития науки было вполне логично считать, что Вселенную создал Бог, но сегодня наука располагает более убедительным объяснением», - заявил тогда Хокинг.

В новой книге Хокинг выражается еще более радикально (см. цитату выше), а также четко дает понять, что не считает религию полезным инструментом в спасении человечества от реальных угроз. Таковыми Хокинг считал глобальное потепление, развитие искусственного интеллекта, ядерное оружие, крайне правый популизм, а также «опрометчивое равнодушие» современного общества.

Ну и разумеется в книге уделяется немало внимания идее о том, что генетически модифицированные «сверхлюди» в какой-то момент подавят обычных людей, которые не подверглись «совершенствованию». Вторые просто не смогут конкурировать с первыми, а потому подвергнутся подавлению или и вовсе уничтожению.

Верующие не согласны

Многочисленные христианские богословы и авторы религиозных изданий традиционно комментируют известие о последних откровениях Хокинга в негативном ключе.

Как и в былые годы, они утверждают, что Хокинг не понимал самой сути религии и совершенно необоснованно противопоставлял ее науке.

Некоторые из них считают, что Хокинг заблуждался, считая, что законы физики могут править Вселенной. Физика лишь описывает то, что происходит в мире, и никак не может сама по себе быть созидательной, говорят они.

Так известный американский богослов Джон Леннокс считает, что Хокинг подобно большинству ученых в целом неверно трактует само понятие «Бог». Поскольку ученый скорее воспринимает Бога как способ заполнить «пустоты» в мироздании, которые наука объяснить не может.

Поэтому Хокинг, к примеру, считает, что объяснение Большого взрыва теорией гравитации не оставляет места для божественного творения. Но это не так, считает Леннокс, поскольку с точки зрения основных монотеистических религий, Бог не только создал Вселенную, но и поддерживает ее существование. Без его действий физикам было бы попросту нечего исследовать, констатирует богослов, по сути подчеркивая правоту Альберта Эйнштейна, который говорил, что физика лишь изучает то, что создал Бог.

Хокинг также не прав, когда противопоставляет законы физики и Бога, утверждает Леннокс. Это — выбор между ложными альтернативами, считает Леннокс, выбор между вещами, которые относятся к разным логическим категорям. Это все равно, что выбирать между законами физики и инженером Фрэнком Уиттлом, чтобы объяснить природу реактивного двигателя (Уиттл в 1920-х изобрел первый реактивный двигатель). Одно не противоречит другому, т. е. законы физики сами по себе не исключают наличия Творца, который мог их же и придумать, подчеркивает Леннокс.

По мнению Денниса Александра, директора Института Фарадея по изучению науки и религии, Хокинг пытается опровергнуть существование некоего выдуманного им «бога», который не имеет отношения к Богу, о котором говорят монотеистические религии.

«Физика рассказывает, как что-то могло возникнуть из ничего, - поясняет Александр. - Но Бог является объяснением того, почему это произошло».

Хокинг мог ошибаться

Некоторые обозреватели иронизируют над дискуссиями об атеизме Хокинга.

В частности, они вспоминают, что Хокинг (в отличие от многих именитых ученых!) умел признавать свои былые ошибки.

В своих ранних работах Хокинг утверждал, что они должны стирать информацию, которая сопряжена с проходящей сквозь них материей. Однако десятилетия спустя, когда в квантовой механике возобладала противоположная теория, Хокинг публично отказался от своих прежних взглядов.

Другие эксперты вспоминают, что Хокинг отрицал возможность открытия бозона Хиггса. Но после того, как это случилось, опять таки признал, что ошибался.

Из этого следует только одно. Будучи настоящим ученым, Хокинг смог бы изменить свою позицию, будь у него хоть какие-то основания для отказа от атеизма.

Последняя книга Хокинга красноречиво говорит о том, что великий ученый так и не нашел места для Бога в нашей Вселенной.