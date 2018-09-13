Ближе к Луне. NASA испытало компоненты капсулы корабля Orion

NASA успешно провело последние испытания парашютной системы торможения посадочной капсулы будущего межпланетного корабля Orion.

Капсулу сбросили с самолета с высоты около 10 километров, сообщает Space.com.

У Orion есть четыре набора парашютов, которые, работая вместе, будут безопасно сажать космический корабль после полетов на Луну. Испытание должно было подтвердить работоспособность сложной системы из 11 основных и вспомогательных парашютов в совокупности с пиротехническими зарядами для обеспечения торможения и посадки.

Хотя обработка результатов теста займет несколько недель, есть ранние признаки того, что испытание было успешным. В этом тесте, который был завершен около 11 утра 12 сентября по местному времени, Orion благополучно развернул все свои парашюты.

Затем Orion приземлился на испытательном полигоне Юмы армии США в Аризоне возле группы зрителей и официальных лиц NASA. Среди них был программный менеджер Orion Марк Кирашич, который вкратце подтвердил, что испытание было успешным.

"После сегодняшнего дня, если все пойдет по плану, мы будем готовы к полету. Это просто поразительно", - подчеркнул астронавт Рэнди Бресник на телеканале NASA.

Первый испытательный полет Orion ожидается не ранее 2019 года, когда космический корабль будет запущен к лунной орбите. После того, как этот испытательный полет будет запущен, NASA сможет в конечном итоге использовать Orion для полетов за пределы околоземной орбиты.

Напомним, первый беспилотный испытательный полет Orion (EFT-1) состоялся 5 декабря 2014 года, в нем использовалась ракета-носитель Delta IV Heavy. Беспилотный полет с помощью носителя SLS с облетом Луны был запланирован на конец 2018 года, однако затем из-за технических недостатков и финансовых трудностей NASA запуск отложили.