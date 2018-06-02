Беспилотный мопед: когда и зачем? Блог Константина Ценцуры

Британские разработчики автопилота создали самоходный мотороллер. Несмотря на абсурдность технологии, ей уже нашли полезное применение.

Эксперименты по созданию автопилотируемых автомобилей начались еще в первой половине 20-го столетия. А уже в средине 80-х, благодаря ученым из Университета Карнеги-Меллон и инженерам компании Mercedes-Benz, появились первые машины, которые могли ездить без водителя.

Сегодня же эта технология довольно привычна как для производителей, так и для потребителей. Разработкой автопилотов занимаются разные компании, включая автобренды, – к примеру, General Motors, Volkswagen, Audi, BMW, Volvo, Nissan, – а также IT и интернет-компании – Google, Cognitive Technologies.

Одними из передовиков в этой сфере является компания Tesla, автопилотируемые машины которых, не без происшествий, но уже ездят по дорогам общего пользования.

Переплюнуть всех решили разработчики британской компании AB Dynamics. Помимо развития компьютерных технологий автопилота для различных автопроизводителей, в компании решили создать беспилотный мотороллер.

Их мопед, разработанный на базе BMW C1, может самостоятельно маневрировать на низких скоростях, совершать обгоны и опережения, и даже синхронизироваться с автопилотами других автомобилей.

Казалось бы, зачем кому-то взбрело в голову создавать мотороллер на автопилоте? Но объяснения представителей компании не лишены смысла: основная цель беспилотного мопеда – улучшения автопилота автомобилей.

Зачастую, именно незаметные мопеды становятся причиной ДТП. Двухколесный транспорт всегда появляется внезапно и ниоткуда, его сложно заметить даже обычному водителю, не говоря уже об автопилоте. И, часто, их столкновение с авто, даже на низких скоростях, может привести к плачевным последствиям.

Чтобы не подвергать рискам настоящих водителей мопедов при тестировании беспилотных авто, AB Dynamics решили проводить эксперименты, управляя мотороллерами отдаленно.

Компания планирует продать свою технологию 25 крупнейшим мировым автопроизводителям, которые разрабатывают системы автопилота.

В перспективе, помимо тестовых заездов и синхронизации с автомобильными автопилотами, технология беспилотных мопедов может быть масштабированная и поставлена на конвейер для массового потребителя.

Только представьте, в любой момент в любую точку города вы сможете заказать мопед, который самостоятельно приедет за считанные минуты. Подобно аренде велосипедов в больших городах, такой сервис сможет как доставлять, так и забирать такой удобный и дешевый транспорт для передвижения на малых расстояниях.

Учитывая доступность и дешевизну мотороллеров, тренды в сокращении вредных выхлопов, транспортную загруженность мегаполисов и популярность мобильных приложений, – можно создать серьезную инфраструктуру заказа/возврата/оплаты такого транспорта.

Так что, Илон Маск, бросай SpaceX и создавай беспилотные электромопеды, пока не поздно!

Автор колонки – Константин Ценцура, журналист НВ Техно.