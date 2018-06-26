Астрономы зафиксировали двойной выброс материи черной дырой

Ученые из Университета Колорадо в Боулдере обнаружили уникальное явление – сверхмассивную черную дыру, которая выбросила материю дважды подряд.

Телескопы зафиксировали вспышку в центре галактики J1354, расположенной на расстоянии 800 млн световых лет от Земли, пишет Science Alert.

Двойной выброс материи, по мнению авторов исследования, произошел в течение всего 100 тысяч лет. Примерный перерыв между выбросами ученые установили по скорости так называемых пузырей Ферми, которые летели от черной дыры.

Новые данные подтверждают, что черные дыры проходят своего рода "циклы спячки и активности". При поглощении газов или звезд, генерируется мощный отток высокоэнергетических частиц, близкий по силе к горизонту событий.

"Черные дыры — прожорливые едоки, но у них совсем нет понимания застольного этикета. Мы знаем множество примеров черных дыр, которые совершают по одному выбросу материи, но мы обнаружили галактику с черной дырой, которая совершила не одно, а два таких выброса", — говорит Джули Комерфорд, ведущий исследователь, астроном из Колорадского университета в Боулдере.

Черная дыра о которой идет речь — сверхмассивный объект в центре галактики SDSS J1354+1327, или J1354. Она находится в 800 млн световых лет от Земли. Черную дыру обнаружили сотрудники обсерватории Чандра. Это была очень яркая точка рентгеновского излучения, достаточно яркая, чтобы быть в миллионы или даже миллиарды раз массивнее Солнца.

"Эта галактика действительно застала нас врасплох. Мы смогли показать, что газ из северной части галактики соответствовал растущему краю ударной волны, а газ из южной части соответствовал более старому оттоку из черной дыры", — сказала докторантка Ребекка Невин.

Ранее НВ сообщало, что испанские ученые отследили сверхмассивную черную дыру, которая в 20 миллионов раз больше Солнца. Она поглотила и уничтожила звезду, которая подошла слишком близко. Исследователи предполагают, что звезда крутилась вокруг черной дыры, излучая интенсивное рентгеновское излучение и видимый свет, когда ее поглотила черная дыра.