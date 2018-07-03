Астрономы впервые получили прямой снимок новорожденной планеты

Ученые при помощи приемника для поиска планет SPHERE на Очень Большом Телескопе ESO получили первое подтвержденное изображение планеты, которая формируется внутри газо-пылевого диска вокруг очень молодой звезды PDS 70.

Данные наблюдений говорят о том, что у планеты есть облачная атмосфера, сообщается на официальном сайте ESO.

Международный научный коллектив впервые уверенно зарегистрировал молодую планету PDS 70b, прокладывающую себе путь в массе протопланетного материала вокруг молодой звезды. Приемник SPHERE также позволил исследователям измерить яркость планеты на различных длинах волн, из чего удалось вывести некоторые характеристики планетной атмосферы.

Выполненные наблюдения дают отчетливо выделяющееся изображение планеты в виде яркой точки на фоне затемненного центра. Черным кругом замаскировано изображение материнской звезды. Планета отстоит от центральной звезды примерно на три миллиарда километров, что приблизительно равно расстоянию от Урана до Солнца. Анализ наблюдений показывает, что PDS 70b является гигантской газовой планетой с массой в несколько раз больше, чем у Юпитера. Ее поверхность имеет температуру около 1000°C, что гораздо выше, чем у любой планеты нашей Солнечной системы.

Темная область в центре снимка – результат применения коронографа – маски, которая блокирует ослепительный свет центральной звезды и позволяет астрономам зарегистировать гораздо более слабые изображения. Без этой маски слабое свечение планеты было бы полностью неразличимо на фоне яркого сияния звезды PDS 70.

"Известно, что в дисках вокруг молодых звезд рождаются планеты, но до сих пор было всего несколько случаев наблюдений, в которых там были зарегистрированы признаки существования новорожденных планет. Большинство этих кандидатов в планеты могут в конечном счете оказаться просто неоднородностями яркости дисков", - рассказывает Мириам Кепплер, руководитель группы, открывшей формирующуюся планету PDS 70.

Другая группа ученых, в которую вошли многие астрономы из группы, зарегистрировавшей новую планету, в том числе и сама Кепплер, в течение последних нескольких месяцев продолжила первоначальные наблюдения планеты в окрестности PDS 70 в больших подробностях. На этот раз астрономы не только получили замечательно ясное изображение новой планеты, которое приводится здесь, но и смогли записать ее спектр, анализ которого показал, что атмосфера планеты облачная.

"Результаты группы Кепплер открывают новое окно в сложный и еще мало понятный нам мир ранних стадий эволюции планет. Нам необходимо наблюдать планеты в дисках вокруг молодых звезд, чтобы лучше понять процессы образования планет", - говорит Андре Мюллер, руководитель второй исследовательской группы, изучавшей молодую планету.