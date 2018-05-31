Астрономы получили детальный снимок туманности в Большом Магеллановом Облаке

Ученые смогли получить самое детальное изображение туманности Тарантул, находящейся от нас на расстоянии примерно в 160 тысяч световых лет.

Изображение удалось получить с обзорного телескопа VLT в обсерватории ESO Параналь в Чили, сообщает офицальный сайт Европейской Южной Обсерватории.

Туманность Тарантул, известная еще как 30 Золотой Рыбы (30 Doradus) – самая яркая и бурно развивающаяся область звездообразования в Местной Группе галактик. Воспользовавшись возможностями VLT, астрономы получили детальное изображение Туманности Тарантул и множества туманностей и звездных скоплений в ее окрестностях.

Сама Туманность Тарантул простирается более, чем на 1000 световых лет в созвездии Золотой Рыбы (Dorado), видимом только на небе южного полушария. Эта великолепная туманность является частью Большого Магелланова Облака, карликовой галактики размером всего примерно 14 000 световых лет, одной из ближайших к Млечному Пути.

В центре Туманности Тарантул находится гигантское молодое звездное скопление NGC 2070. В плотном ядре этой области, в которой происходит вспышка звездообразования, R136, находятся некоторые из самых массивных и имеющих наиболее высокую светимость из всех известных звезд. Яркое свечение самой Туманности Тарантул впервые заметил французский астроном Николя-Луи Лакайль в 1751 году.

Слева от Туманности Тарантул можно увидеть яркое рассеянное скопление NGC 2100 с сияющей россыпью голубых звезд в окружении красных. Это скопление открыл шотландский астроном Джеймс Данлоп в 1826 году во время своей работы в Австралии на 9-дюймовом (23-см) рефлекторе собственного изготовления.

Кроме того, ESO опубликовала видео, на котором показано приближение к туманности Тарантул при рассмотрении ее с Земли.