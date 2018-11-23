Астрономы обнаружили воду на планете в 179 световых годах от Земли

Ученые сообщили про обнаружение воды на планете в звездной системе HR 8799 с помощью телескопа Keck.
Экзопланета HR 8799 c — газовый гигант, который в 7 раз больше нашего Юпитера. В атмосфере планеты есть вода и нет метана, пишет Science Alert.
Новые наблюдения являются сочетанием двух телескопических технологий в обсерватории Keck. Первая — это адаптивная оптика. Она нивелирует эффект размытия, создаваемый атмосферой Земли. Вторая — это спектрометр высокого разрешения NIRSPEC, который работает в инфракрасном свете.
До сих пор астрономы непосредственно сфотографировали более дюжины экзопланет. Система HR 8799 - это первая система с несколькими планетами, которая была сфотографирована непосредственно, благодаря новой оптике. Но изображения - это только первый шаг в этом исследовании.
После этого изображения могут быть проанализированы для определения химического состава атмосферы. Здесь происходит спектроскопия. В этом случае ключевыми являются возможности инструмента NIRSPEC на телескопе Keck 2, который работает в инфракрасном L-диапазоне.
Объединив спектральную спектрометрию L-диапазона с адаптивной оптикой, ученые преодолели трудности наблюдения за планетой. Они смогли сделать наиболее точные измерения планеты, подтверждая наличие воды и отсутствие метана.
"Этот тип технологий - именно то, что мы хотим использовать в будущем, чтобы искать признаки жизни на планете, подобной Земле. Мы еще не там, но мы продвигаемся вперед", - говорит Димитри Мау, адъюнкт-профессор астрономии и соавтор нового исследования.
Сделанное открытие не означает непременного наличия на планете HR 8799c океанов. Температура верхних слоев ее атмосферы составляет около 800 градусов, что затрудняет жизнь. Пока речь идет о водяном паре. Тем не менее, факт обнаружения воды примечателен, а еще более впечатляет сама возможность такого открытия.
Журнал НВ
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