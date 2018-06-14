Астрономы обнаружили три "новорожденных" планеты вокруг молодой звезды

Международная команда астрономов использовала новую технику, чтобы обнаружить сразу три "юных" планеты вокруг новорожденной звезды.

При помощи телескопа ALMA ученые идентифицировали три возмущения в газовом диске вокруг звезды HD 163296, сообщает Gizmodo.

Это первые планеты, открытые с ALMA, и, как уверяют астрономы, это самое сильное на сегодня свидетельство существования там только что сформировавшихся планет. .

"Измерение свойств потока газа в толще протопланетного диска дает нам гораздо больше уверенности в том, что вокруг молодой звезды обращаются планеты", - говорит Кристоф Пинте из университета Монаш в Австралии и Института планетологии и астрофизики в Гренобле, один из авторов исследования. По его словам, "этот метод обещает открыть перспективное новое направление в теории образования планетных систем".

Открытие основывается на их анализе наблюдений с ALMA молодой звезды HD 163296, расположенной на расстоянии около 330 световых лет от Земли в созвездии Стрельца. Масса этой звезды примерно вдвое превосходит массу Солнца, но ей всего лишь четыре миллиона лет – одна тысячная возраста Солнца.

"Мы искали локализованные маломасштабные движения газа в протопланетном диске вокруг звезды. Благодаря сверхвысокому разрешению, с которым получаются изображения на ALMA, этот совершенно новый подход может помочь обнаружить некоторые из самых молодых планет в нашей Галактике", - говорит Ричард Тиг, астроном из Мичиганского университета и основной автор второй статьи.

Астрономы исследовали распределение по диску газообразной окиси углерода (CO). Молекулы CO испускают очень характерное излучение в миллиметровом диапазоне длин волн, которое принимается антеннами ALMA и может быть детально изучено. Очень малые изменения длин волн этого излучения, вызванные эффектом Допплера позволяют измерить движения газа в диске.

Группа Тига идентифицировала две планеты, расположенные примерно на расстояниях в 12 и 21 миллиарда километров от своей материнской звезды. Другая группа под руководством Пинте идентифицировала планету на расстоянии около 39 миллиардов километров от материнской звезды. Обе группы использовали варианты одной и той же методики, в основе которой лежит поиск аномалий в газовом потоке. Эти аномалии свидетельствуют о взаимодействии газа с массивным объектом.

Новые методы позволяют астрономам точнее оценить массы протопланет и уменьшают вероятность ложных отождествлений. "Мы превратили ALMA в мощный инструмент поиска и регистрации планет", - говорит соватор работы Тед Берген из Мичиганского университета.

Хотя за последние двадцать лет открыты тысячи экзопланет, регистрация протопланет остается исключительно трудной наблюдательной задачей – до сих пор в этой области еще не было случаев несомненного отождествления протопланеты. Методы, используемые сейчас для поисков экзопланет работают с уже сформировавшимися планетными системами и для регистрации протопланет такие методы не подходят.